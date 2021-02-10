Clubhouse'da ilk satış gerçekleşti

Son zamanların en çok konuşulan platformu Clubhouse dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eğitimcisinden girişimcisine, öğrencisinden patronuna herkes bu platformda yerini aldı. Gönül Kaplan da bu mecrayı fark edip satış amacıyla kullanan ilk kişi oldu.

Peki neden Clubhouse?

Ali Ekspres Türkiye Müdürü Yaman Alpata ile canlı yayında e-ihracat konusunu konuştuklarını söyleyen Kaplan, sonrasında bir fırsat görerek Clubhouse’da e-pazar ve e-tezgah odaları açmaya ve canlı yayında satış yapmaya karar verdiğini belirtti.

Gönül Kaplan ilk satışı nasıl gerçekleştirdiğini şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de canlı yayında ilk satışı yapan kişi oldum. Üstelik yarım saatlik bir oturumda 2 bin 794 liralık satış yaptım. Bu büyük bir başarı. Tebrik telefonları bile aldım. Saat 14.00'te e-pazar oluşturarak e-tezgahımı açıp satışa başladım. Hali hazırda faaliyet gösteren bir e-ticaret sitem var. İlgilenenleri oraya yönlendirdim. Satış bu haliyle gerçekleşmiş oldu”

Sistem nasıl işledi?

Kaplan, e- pazar olarak adlandırdığı odada e-tezgahını açarak satış gerçekleştiriyor. Satış öncesi ürünlerinden bahsediyor. Yayın sırasında ise ürünleri alabilmeleri için ilgilenenleri albahceden.com’a yönlendiriyor. Satış, yayın sırasında ücretin havale yöntemiyle gönderilmesiyle gerçekleşmiş oluyor.

Pazarlamanın yeni sistemlerle entegre olmasını savunan Gönül Kaplan, Clubhouse’da kendisi gibi girişimciliğe tutkuyla bağlı birçok insanın olduğunu ve bu insanların tek çatı altında toplanması gerektiğini belirtiyor. Bu düşüncesini hayata geçirmek için Girişimci Lobisi adını verdiği bir Clubhouse odasında 200’e yakın girişimci ile e-pazar sisteminde alışveriş festivali gerçekleştiriyor.

Hedefinde e-AVM var

ClubHouse’da işini tutkuyla yapan insanlarla tanıştığını söyleyen Gönül Kaplan, özel bir ticari grup oluşturduklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gördüm ki benim gibi işini sahiplenen, işine tutkuyla bağlı birçok insan var ve bu insanları aynı çatı altında toplayıp birlikte iş birliği yapabileceğimizi düşündüğüm ismine Girişimci Lobisi verdiğim bir Whatsapp grubu kurdum. Başlangıçta 20-30 kişiydik. Şu anda 186 kişiyiz. İçimizde henüz şirketini kurmamış ev kadınları da var. Tamamen yardımlaşma ve dayanışma adı altında gönüllülük esasıyla hareket eden küçük güzel bir topluluk olduk. Bir dişlinin çarkları gibiyiz. Senkronize ve birlikte hareket ediyoruz.”

Gönül Kaplan’ın hedefinde ürünlerini canlı yayında anlatarak satış yapabileceği bir E-AVM projesi var.