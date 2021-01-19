COVID-19, startup'ları zirveye taşıdı

Yatırım olanağı arayan startup’lar için pazaryeri hizmeti veren Türkiye merkezli StartupMarket’in yaptığı bir araştırmaya göre 2020 yılında Türkiye’de 172 startup 177 milyon dolarlık yatırım aldı. 2019 yılında yüzde 69 oranında büyüyen startup sektörüne yatırım oranı, 2020 yılında da yüzde 74’lük büyüme kaydetti. Tüm dünyada ise startup projelerine yapılan yatırım, bir önceki yıla oranla yüzde 4’lük bir büyüme göstererek 300 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, özellikle pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla dijital platformların kullanım oranlarının ve startup’lara olan yatırımcı ilgisinin arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin perakende satış yapan şirketlerin çevrimiçi penetrasyon oranları son 5 yıla oranla birkaç ayda hedef seviyelerine ulaştı. Mobil cihazlar ve dijital platformlarda oynanan oyunlara talep her zamankinden çok daha fazla arttı. Hızla artan teknolojinin farklı alanlarındaki taleplerle birlikte bu alanda hizmet ağı kuran teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisi de bu doğrultuda üst seviyeye ulaştı."

Türkiye ortalaması kişi başı 1.3 dolar

Her ne kadar pandemi nedeniyle girişimcilere yatırımcı ilgisi artsa da bu konuda alınacak uzun bir yol var. Kişi başı yatırım ortalaması AB ülkelerinde 65 dolar civarında olmasına karşın Türkiye'de henüz bu rakam oldukça düşük seviyelerde. Türkiye’nin 1.3 dolarlık kişi başı yatırım ortalamasına sahip olduğunu da kaydeden Bağçe, ekosistemin büyümesi gerektiğinin altını çizdi:

"Ülkemiz ve girişimci ruha sahip startuplar ile yatırımcıların buluşması öncelikli konumuz. Bu şekilde verimli olabilir ve ekosistemi büyütebiliriz. StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu ile startupların yatırım alma kanallarına bir yenisini ekleyecek, elde edeceğimiz tüm gelirlerimizi startup’ların yatırım alma, büyüme ve ekibini güçlendirme süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamak için kullanacağız. Bu bağlamda yakın dönemki hedefimiz 2021’in ilk çeyreğinde platform üzerinden ilk yatırımların yapılmasını sağlamak olacak. Bunun yanında ayrıca, kitle fonlama yasasının çıkması ve bu bağlamda yeni kurulan yerel fonların oluşmasıyla birlikte startup’lara yatırımların her yıl katlanarak artacağını öngörüyoruz.”

Şirketin 2020 yılında yaptığı çalışmalar meyvelerini verdi ve StartupMarket üzerinden 14 girişim yatırım aldı.