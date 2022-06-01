Craftgate, 2 milyon dolar tohum yatırım aldı

Finansal teknolojiler alanında uzman bir ekiple, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark şirketlerinden biri olarak 2020 yılında kurulan Craftgate, Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor. Son bir yılda yüzde 1200’ün üzerinde büyüme performansı göstererek fintech yatırımcılarının ilgi odağı haline gelen Craftgate; APY Ventures, Boğaziçi Ventures ve Ak Portföy Girişim Sermayesi’nin katıldığı tohum yatırım turunda 2 milyon dolar yatırım aldı.

Bu turda APY Ventures lider yatırımcı olarak 1 milyon dolar yatırım yaparken, Ak Portföy Girişim Sermayesi ve Boğaziçi Ventures da 500’er bin dolar yatırım yaptı.

“Pazarlamaya yatırım yapacağız”

Craftgate Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Erdoğan aldıkları yatırımı, ekibi genişletme, pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanarak kullanacaklarını söyledi İyi bir ekip, ürün ve teknolojik altyapıya sahip olduklarına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye'de finansal teknolojiler alanında uzun yıllardır biriktirdiğimiz tecrübelerimizle işletmelerin büyümesine destek oluyoruz. Ekibimize, ürünümüze ve hayalimize inanan yatırımcılarımız ile gücümüze güç kattık, şimdi daha büyük hayallere, yatırımcılarımızla birlikte koşacağız.” dedi.

Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise, “APY Ventures olarak yönettiğimiz 3 fonumuz ile fintech alanında tecrübeli bir kurucu ekibe sahip olan Craftgate’in yatırım turuna liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Fintech dikeyi, tura liderlik eden fonumuz Bilişim Vadisi GSYF’nin en önemli odak alanlarından birini oluşturuyor. Türkiye’nin sadece fintech alanına yoğunlaşan ender fonlarından olan Fintech GSYF’nin de tura katılımı ile Albakara’nın dijital ve geleneksel bankacılık deneyimi ile Bilişim Vadisi ve Craftgate birlikteliğinin önemli bir sinerji yaratacağını düşünüyoruz. Craftgate yatırımı APY Ventures çatısı altında 2022 yılının 12. yatırımı olurken Bilişim Vadisi GSYF’nin 11. yatırımı oldu. Yıl sonuna kadar farklı fonlarımızla 30’dan fazla yatırıma ulaşma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Ekosisteme katma değer yaratmayı sürdüreceğiz”

Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Işıkpınar, yatırıma ilişkin şunları söyledi: “Craftgate’in fintech alanında ülkemizde kurulan önemli girişimler arasında yer alacağına inanıyoruz. Pazarda henüz tam anlamıyla dokunulamamış bir alana yöneliyor. Şirketin, tek merkezde ödeme çözümleri üretmesi yenilikçi bir yaklaşım. Tecrübeli kurucu ekibiyle yakalamış olduğu başarı hikayesini bu yatırım turu ile hem Türkiye’de büyütme hem de yurt dışına taşıma yolculuğuna yeni bir ortak olarak katılmak bizim için heyecan verici.”

Boğaziçi Ventures yönetici ortaklarından Barış Özistek de “Yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler geliştiren tutkulu ve hırslı ekipleri desteklemek Boğaziçi Ventures’ın birinci önceliği. Bu vizyonumuz doğrultusunda BV Growth fonumuzun odak alanlarından biri olan finansal teknolojiler dikeyinde yaptığımız Craftgate yatırımımızdan beklentilerimiz de çok yüksek. 2022 yılının henüz ilk yarısı tamamlanmadan yaptığımız 16. yatırım olan Craftgate’e, her yatırımımızda olduğu gibi sadece finansal olarak destek olmanın ötesinde, dev bir fintech şirketi olmaya giden yolculuklarında ekip ile birlikte olacağız. Ülkemizin teknoloji odaklı girişim ekosistemine 2015 yılından beri bilgimiz, tecrübemiz, yatırımcı ağımız ve işbirliklerimiz ile sürekli destek veriyoruz. 2022 yılında da yatırım tempomuzu artırarak devam ettirmeyi ve ekosisteme katma değer yaratmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.