CRIF, D&B Hoovers ile ihracatçıları dünyaya açıyor

08 Kasım 2019

Dijitalleşme, endüstrideki değişimle beraber ticaretin, pazarların da değişimini getiriyor. Yapılan uluslararası araştırmalar, 2020’li yıllarda şirketlerin müşteri ilişkilerini yüzde 85 oranında herhangi bir insanla doğrudan etkileşime girmeden yöneteceklerini ortaya koyuyor. Türkiye’de yerleşik 1.5 milyon ticari şirketten oluşan veri tabanıyla müşterilerine iş geliştirme ve planlama alanında, müşteri değerlendirmesinde, portföy yönetiminde ve alacak yönetimi konularında hizmet veren CRIF Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, böyle bir dünyada ihracatçı şirketlerin başarılı olmalarının yolunun veriyi etkin kullanmaktan geçtiğine dikkat çekti.



İhracatçıların geleneksel yöntemlerle müşteri ararken, hedeflerindeki ülkeye seyahat ederek ya da yurt dışı fuarlara katılarak potansiyel müşterilerini bulmaya çalıştıklarını ve bu süreçlerin şirketlere ciddi zaman kaybı ve maliyet getirdiğini hatırlatan Tezel, CRIF olarak online platform ve çözümlerle KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıları dünyaya açtıklarını söyledi. Bu online platformlardan biri olan D&B Hoovers ile şirketlerin geleneksel yöntem yerine veri odaklı çözümler sunarak daha verimli aksiyonlar belirlemesine destek sağladıklarını belirten Tezel, “D&B Hoovers ile ihracatçılarımız, 200 ülkede 160 milyondan fazla firma bilgisine bugün oturdukları yerden bir kaç dakika içerisinde ulaşabiliyorlar. Türkiye’nin her bölgesinden ve farklı sektörlerden ihracatçılarımızın kullandığı D&B Hoovers platformu, yurt dışı müşteri bulma süreçlerini daha verimli ve kârlı hale getiriyor. Daha net ifadeyle D&B Hoovers ile ihracat yapan ya da yapmak isteyen şirketlerimize yol gösterici oluyoruz” diye konuştu. Tezel, kullanıcılar özelinde yapılan global araştırmaların dünya genelinde D&B Hoovers altyapısı kullanan şirketlerin potansiyel müşteri belirleme süreçlerinin üç kata kadar hızlandığını, satış kapatma oranlarının yüzde 60 oranında yükseldiğini ve cirolarında yaklaşık yüzde 10 oranında artış sağlanabildiğini ortaya koyduğunun altını çizdi.



Pazar araştırması ve satış süreçlerinde yüzde 30 iyileşme sağlıyor



Şirketlere sunulan bazı uygulamaların çok fazla maliyet ve zaman gerektirdiğine dikkat çeken Tezel, “CRIF olarak D&B Hoovers online platformumuzla şirketlerin, bir kaç dakika içerisinde potansiyel müşteri listelerini oluşturmalarını sağlıyoruz. D&B Hoovers’da detaylı sektör aramaları ve ihracatçının müşteri kriterine göre 50’den fazla filtre ile daraltılarak hedef firmalar çok daha kolay listelenebiliyor. Bir diğer deyişle ihracatçı şirketlerimiz, müşterilerini nokta atışı olarak bulabiliyor. Nitekim müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre pazar araştırma ve satış süreçlerini yüzde 30 oranında iyileştirebiliyoruz. Ayrıca 200 ülkede potansiyel müşterileri tespit ederken, buralardaki bütün firmalar için CRIF Ticari Bilgi raporları da sunabiliyoruz” dedi.



CRIF ile ihracatçının önündeki zorluklar çözülüyor



İhracatta başarılı olmak için doğru hedef pazarın belirlenmesi, gerçek potansiyel müşterinin bulunması ve bu müşterilerin iflas, ödeme risklerinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tezel, şirketlerin bu süreçte önemli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. CRIF olarak şirketlere hedef pazarın, potansiyel müşterinin bulunması ve firma riskinin ölçülmesi konularında doğru ticari bilgilerle çözümler sunduklarını belirten Tezel, “Örneğin tüm ülkelerin ürün bazında ithalat ve ihracat istatistiklerini paylaşan Trade Map gibi veri kaynaklarını doğru analiz ederek ihracatçı şirketlerimize hedef pazar belirlemede önemli avantajlar kazandırıyoruz. Satış pazarlama ve risk çözümlerimizle ihracatçıların doğru pazarlarda hedef şirketlere ulaşmalarını, doğru iş birliği yapmalarını sağlıyoruz. D&B Hoovers ile ihracatçılarımıza gerçek potansiyel müşterilerini tespit edebilecekleri ve verimli bir şekilde yeni fırsatlar yakalayabilecekleri global veri tabanı sunuyoruz” diye konuştu.



Ticaret Bakanlığı’nın ihracatta hedef pazarlar olarak belirlediği 17 ülke için 5 sektöre teşvik programı açıkladığını hatırlatan Tezel, CRIF’in, hedef pazar olarak belirlenmiş olan bu 17 ülkede KOBİ’leri, ihracatçı şirketleri destekleyecek güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı. D&B Hoovers veri tabanında bu ülkelerden toplam 93 milyon şirketin yer aldığını belirten Tezel, hedef 5 sektöre ilişkin D&B Hoovers platformunu kullanan ihracatçıların, bu ülke ve sektörlerde zaman kaybetmeden müşteri bulma süreçlerini daha verimli ve kârlı hale getirerek pazar gücünü artırabileceklerini ileri sürdü. Tezel, “Dünya genelinde 160 milyondan fazla firma ve 1.000’i aşkın sektörün yer aldığı D&B Hoovers veri tabanında hedef 17 ülkeden ise 93 milyondan fazla şirket yer alıyor. D&B Hoovers veri tabanına beş sektör özelinde baktığımızda ise yaklaşık 9 milyon potansiyel alıcı şirket bulunuyor” dedi.