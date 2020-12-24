Davlumbaz devi Esalba, virüs savarla Avrupa'da iddialı

Çiğdem Yücesoy Subaşı

“Günümüzde yaşanan salgın elbette sonsuz değil ancak soluduğumuz havanın temizliği pandemi dönemi sona erdiğinde de önemli olmaya devam edecek” diyen Burak Yakupoğlu, 80 yıllık sanayici ailenin üçüncü kuşak temsilcisi. Dünya devlerine ankastre ocak, fırın ve davlumbaz üreten Esalba’nın da yönetim kurulu başkanı. 48 yaşındaki Yakupoğlu, COVID-19’un tüm dünyaya hızla yayılması sonucu hava temizleme cihazlarına olan ihtiyacı görerek bu alana yatırım yaptı.

Ürettikleri davlumbazların sahip olduğu filtreleme özelliğinden yola çıktıklarını söyleyen Yakupoğlu, “Geliştirdiğimiz ürünle SARS CoV-2 virüsünü yüzde 99 oranında filtre edebildik. Bilindiği gibi virüsü taşıyan ve yayan bireylerin, konuşmaları esnasında ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşan COVID-19 için, nefes hizasından bir filtrasyon zorunlu hale gelmişti. Biz de nefes hizasından kirli havayı çekecek bir tasarım yaparak bu alanda dünyanın ilk cihazını ürettik” diyor.

Froumann markasıyla geliştirilerek geçen ay satışına başlanan cihaz, kapalı alanlarda havada uzun süre asılı kalabilen virüs dahil tüm kirleticileri filtreleme özelliğiyle öne çıktı.

Yakupoğlu, üç aşamalı filtre, sızdırmazlık tasarımı ve Eurovent sertifikalı HEPA H14 filtre teknolojisi kullanarak geliştirdikleri ürün ile güvenli nefes alanı oluşturmayı başardıklarını söylüyor.

Ailenin yeni iş kolu oldu

Koronavirüs salgınıyla birlikte cihazın geliştirilmesinde hızlı yol alınmış. Uzun yıllardır sanayicilikte etkin rol aldıklarını söyleyen Yakupoğlu, “Bambaşka bir ürün grubunda uzmanlığımız var. Ancak şirketimiz Esalba’nın atölyeden başlayarak fabrikaya uzanan bir yolculuğu var. Üç nesildir büyüyen bu yapının içinden teknolojiye dayalı bir girişim çıkması olağan” diyor.

1942 yılında Nordmende markalı radyolara montaj yapmak üzere işe başlayan aile, zaman içinde Grundig, Profilo, Zetina gibi global markaların önemli tedarikçisi haline gelmiş. Karaköy’de küçük bir atölyede başlayan montaj işi büyüyerek fabrikalaşmaya uzanmış. Halen Eskişehir’de faaliyet gösteren, 400 çalışanı olan Esalba'nın fabrikasında üretilen ürünler 40 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye ve dünyanın en büyük markalarına üretim yaptıklarını söyleyen Yakupoğlu, “Özellikle davlumbaz konusunda önemli bir yol kat etmiş durumdayız. Şimdi grup olarak yeni bir iş koluna girmiş olduk” diyor.

Bu iş koluyla ilgili ayrı bir şirket kurduklarını söyleyen Yakupoğlu, ocak ayında grubun Ar-Ge merkezindeki 25 mühendisle çalışmaya başladıklarını anlatıyor: “Dünyadaki en gelişmiş cihazları sipariş edip incelemeye aldık. Bayramlar dahil hiç aralıksız 8 ay çalıştık. Akademik dünyadan da destek aldık. Pandemi öncesi yapılan cihazların virüs temizleme özelliği yoktu. Buna özel bir teknoloji eklemek gerektiğini biliyorduk. Çalışmamızı virüs üzerine yoğunlaştırdık.”

Hedefi Avrupa liderliği

Faydalı model patenti için başvuru yapan şirketin farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek beş farklı tipte cihazı var. 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan alanları filtreleme imkanı sağlayan şirket, ürünün satışına hız vermiş durumda.

Türkiye’nin en büyük hastane ve okul zincirlerinin cihazı kullanmaya başladıklarını söyleyen Yakupoğlu, “Bir ayda 200 adet satış yaptık” diyor.

Kısa zamanda Türkiye dışından da talep aldıklarını vurgulayan Yakupoğlu, “Bakü Haydar Aliyev Havalimanı için 30 adet cihaz sattık. Hatta bizim göndermemizi de beklemeyip, özel uçakla gelip aldılar” şeklinde konuşuyor.

Yurtdışında ilk satışı Almanya’ya yaptıklarını söyleyen Yakupoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Almanya’ya 50 adetlik bir satış yaptık. Almanya tarafından ürünün kabul görmesi bizim için çok önemliydi.” Yurtdışında bayilik yoluyla yayılacak olan şirket, Rusya, Ukrayna ve Fransa’da oluşturduğu ağa yakın zamanda Avrupa’nın diğer ülkelerini de ekleyecek.

Şirket girdiği bu sektöre yönelik olarak faaliyet alanını giderek genişletecek. “Hava temizlemede farklı cihaz ve teknolojiler için çalışmalar yapacağız” diyen Yakupoğlu, “Öncelikli olarak Froumann hava cihazlarımızı Avrupa lideri yapmayı hedefliyoruz” diyor. Bir yılın sonunda 30 bin adet satış gerçekleştirilmesi planlanıyor. 3 yılın sonunda ise 250 bin adetlik satışa ulaşarak 30 milyon TL’lik ciro elde edilmesi hedefleniyor.