Demet Sabancı Çetindoğan, Uşak tarhanasını Amerika’ya satacak

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimcilik ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Demet Sabancı Çetindoğan, yöresel ürün yapan üreticiden global marka haline gelmiş her kesimden kadın girişimciyi bir araya getiren bir e-ticaret sitesi açtı.

Odağında üretici ve girişimci kadınların olduğu bir platform oluşturduklarını söyleyen Çetindoğan, “Tarhana, salça, yazma gibi yöresel üretim yapan kadınların yanı sıra giysi, fular, çanta gibi markalaşmış girişimcilerin ürünleri de bu sitede yer alıyor” dedi.

Ürünlerin satış ve pazarlamasında önemli rol oynayacak olan online alışveriş sitesi, sadece satış amaçlı hizmet vermeyecek. Üreticilerin bulunduğu şehirlere turistik seyahatler de düzenleyeceklerini ifade eden Çetindoğan, "Bu seyahatler üreticileri de kapsayarak alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek. Örneğin, Çanakkale’de cam atölyesini ya da Amasya’daki çini atölyesini ziyaret edebilecek alıcılar aynı zamanda turistik seyahatlerini de bu platformla planlayabilecek” şeklinde konuştu.

Platform sayesinde iç turizmin hareketlenmesine de katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Çetindoğan, “Siteye şehirlerin doğal ve kültürel zenginliklerini anlatan videolar ekledik. Böylece alıcı kültürel seyahat yaparak satın almak istediği ürünün üretimini yerinde görebilecek” diye konuştu.

Yurtdışına da açılacak

Shopstarwomen.com adıyla başlayan bu girişimle 8 farklı kategori başlığında hizmet verilecek. Farklı yörelerden doğal gıdalar, özel tarifler, hediye önerileri yer alacak. Dün açılışı yapılan sitedeki ürünlerin satışları yurtiçiyle sınırlı kalmayacak.

Çetindoğan’ın hedefinde girişimci kadınların ürünlerinin kısa sürede dünyaya yayılması var. “Yaptığımız araştırmalarda özellikle Türk gastronomisine ilgi olduğunu gördük” diyen Çetindoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa ülkeleri ve özellikle Türk dizilerinin izlendiği ve sevildiği Amerika’nın bazı bölgelerinde Türk yöresel gıda maddeleri ve giysilerine bir ilgi var. Bu bölgelerde yoğun olarak girişimci kadınlarımızın ürünlerinin tanıtımına başlayacağız. Örneğin bir Uşak tarhanası, Kars’ın yıllanmış peynir çeşitlerinin buralarda satışını sağlayacağız.”

Çetindoğan, hem e-ticaret hem de turizm ekonomisine katkı sağlayacak Shopstarwomen.com projesi ile üretici kadınların global dünyada görünürlüğüne destek olacak. 30 şehirde 3 bine yakın ürünle başlayan satışların 1.5 ay sonunda yurtdışına da başlamış olacağını belirten Çetindoğan, kısa zamanda ürün sayısının da katlanarak artacağını söyledi.

"Geniş segmentte ilk işimiz"

Grup olarak dijital dünyanın artık hayatın her alanına girdiğini söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan yeni girişimiyle ilgili şu bilgileri aktardı: "Bu alanda daha yoğun bulunmamız gerektiğini düşündük. Lüks segmentteki e-ticaret deneyimimizle seyahat işimizi birleştirdik, kadınlarımıza da pozitif ayrımcılık yaparak bir iş fikri geliştirdik. Yöresel ürünlerden lüks ürünlere uzanan bu işimiz bizim geniş segmentte ilk girişimimiz oldu."

“Üreten kadınlara destek olun”

Kadınları global dünyaya taşıyacak platformda alışveriş yapmaya davet eden Çetindoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğimizi, fikirlerimizi üretime dönüştürüyoruz. Herkesi canlı, renkli ve interaktif www.shopstarwomen.com web sitemize bekliyoruz. Kadınlara destek olmak isteyen herkesi platformumuzu kullanmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olabilirler."