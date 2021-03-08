Deniz Ventures, Midas’a 1 milyon dolarlık yatırım yaptı

Türk hisselerinde belirli hacme kadar komisyonsuz, ABD hisselerinde ise sınır olmadan düşük sabit ücret ile komisyonsuz işlem imkanı sağlayan Midas, Deniz Ventures'tan 1 milyon dolarlık yatırım aldı.

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, yaşadığımız çağın ekosistem anlayışı üzerine inşa edildiğinin bilinciyle, ülkedeki girişimcilik ortamını desteklemeyi öncelikleri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana inovasyonu merkeze alan, teknolojide sektöre öncülük eden bir banka olduğunu belirten Çam, "Son olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun da onayı ile inovasyon ve girişimcilik çalışmalarımızı 360 derece desteklemek üzere Deniz Ventures yatırım fonumuzu kurduk. Bu çatı altında hem kurumumuzdaki hem Türkiye’deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle küresel salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor. İlk yatırımımızı Midas ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, bir girişimin fikirden hayata geçmesini, büyümesini ve dünyaya açılmasını uçtan uca destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

“DenizBank iş birliği ile güvenliği bir adım öteye taşıdık”

Midas'ın yurtdışı hesaplarında ABD garantili 500 bin dolar sigorta imkanı ve ABD borsalarından ücretsiz canlı veri yayını imkanı da sunduğuna dikkat çeken Midas CEO’su Egem Eraslan ise, “Deniz Ventures ve DenizBank iş birliği ile en güvenli yatırım deneyimini hedefliyoruz. Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. Tüm kullanıcılarımız için hem Türkiye’de hem de ABD’de hesap sigortası sağlıyoruz. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık.” ifadelerini kullandı.