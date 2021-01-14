Denizi olmayan Denizli’de tersane kurdu

OSMAN NURİ BOYACI - DENİZLİ

Genç girişimci Hasan Kocabıyık, denizi olmayan Denizli’de şirket kurarak tekne ve yat imalatına başladı. Arsen Lorenzo Denizcilik A.Ş.’yi kurarak, Bozburun Mahallesi’nde 3 bin metrekare kapalı alanda tekne yapımına başlayan Kocabıyık, “Denizli, yat ve tekne yapımında gerekli olan tüm malzemelerin üretiminin yapıldığı bir şehir. Kurduğumuz tersanede 33- 77 feet aralığında özel sipariş tekne ve yat üreteceğiz” dedi.

İstanbul’da müzik dünyasında menajerlik yaparken ilgi duyduğu tekne ve yat imalatı sektörüne geçiş yapan Hasan Kocabıyık, Marmaris’te 2 yıl önce yaptığı ortaklık yürümeyince memleketi Denizli’ye tersane kurmaya karar verdi. Bozburun Mahallesi’nde 3 bin metrekare kapalı alanı tersane olarak düzenleyen Kocabıyık, Arsen Lorenzo Denizcilik A.Ş.’yi kurarak, tamamı çeşitli tersanelerde çalışan 20 kişilik ekibiyle imalata başladı. Pantheon markasının isim tescilini de alan Kocabıyık, 12, 18 ve 22 metre uzunluğunda üç laminasyon tekneyi haziran ayına kadar tamamlayıp suya indirmeyi planlıyor.

Hasan Kocabıyık, "33- 77 feet aralığında özel sipariş tekne ve yat üreteceğiz” dedi.

İmalatını tamamlayacakları üç teknenin şirket adına turizm sektöründe kiralama amaçlı kullanılacağını belirten Kocabıyık, “Kiralamanın yanı sıra isim tescilini aldığımız Pantheon markasıyla 33-38-44-55-66 ve 77 feet uzunluğunda tekne üretimi de yapacağız. Öncelikle Pantheon markasıyla üreteceğimiz teknelerin model ve profillerini çıkarıyoruz. Ön çalışmayla beraber bir prototip üretimini gerçekleştirip bu markayla dünya pazarına açılmak istiyoruz. Ayrıca müşterilerin taleplerine göre fiber, sac, laminasyon ve CRP tekne ve yat imalatı da yapacağız. Orta vadede hedefimiz kendi markamızla imal ettiğimiz tekneleri Cannes, Düsseldorf gibi uluslararası fuarlarda tanıtmak. 33 ve 38 feet tekne modellerinde profesyonel ekibimizle yılda 50 tekne üretme kapasitesine sahibiz” dedi. Son dönemdeki karayolu yatırımlarının tekne ve yat lojistiğini kolaylaştırdığını, dünyada isim yapan bazı firmaların tersanelerinin denizden 150-200 kilometre içeride olduğunu belirten Kocabıyık, “Denizli’nin gelişmiş sanayisi yatırım kararımızda etkili oldu” dedi