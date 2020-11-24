Devlerin ıslak mendil üreticisi Sapro, kendi markasıyla e-ticarete girdi

Islak mendil üretiminde Türkiye ve Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan Sapro, hijyen ürünlerinin çok fazla rağbet gördüğü bu dönemde e-ticarete adım attı. Bu girişimle şirket, aynı zamanda kendi markasıyla satışa başladı.

Aralarında Rosmann'ın da olduğu dünyanın en büyük market ve kişisel bakım zincirlerine private label üretim yapan Sapro, pandemiyle birlikte rafta duran markasını indirerek faaliyete geçirdi.

Sapro Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran “Başta Avrupa olmak üzere dünya perakende devlerine ıslak mendil üretiyoruz. Türkiye’de de birçok şirketin private label olarak üretimi bizde. Birkaç yıl önce ruhsatını almış olduğumuz ancak bir kenarda duran markamızı pandemi nedeniyle bu dönemde devreye aldık” dedi.

Dezenfektan da üretti

Yaşanan salgınla birlikte talebi artan ıslak mendil, antibakteriyel ıslak havlu gibi ürünleri Hops markasıyla üretmeye başlayan şirket, satış içinse e-ticaret kanalı kurdu. Online platformun son tüketiciye doğru ürünü ulaştırmada önemli bir araç olacağını söyleyen Zincirkıran, pandemi nedeniyle büyüyen hijyen ürünleri ile e-ticaret sektörünü bir araya getirdiklerini söyledi.

“Evden çıkmadan doğru ürünü arayıp bulmada sıkıntı yaşayanlar siteden ister tekli ister koli şeklinde alışveriş yapabilecekler” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Markamızla olan satışa el ve yüzey dezenfektanlar da ekledik. Ar-Ge birimimizde yeni ürün konusunda çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Zaman içinde bu platformu genişleteceğiz.”

Hops.com.tr adıyla hizmete alınan e-ticaret kanalında antibakteriyel ıslak havlu, gözlük temizleme mendilleri, kolonyalı tekli mendillerle birlikte el ve yüzey dezenfektan da satışa sunuldu. Dezenfektan ürünlerini 8 yıldır Amerika’ya ihraç ettiklerini söyleyen Zincirkıran, “İlk kez Türkiye’de kendi markamızla satışa sunduk” diye konuştu.

“Talep patladı”

İSO 500 listesinde yer alan Sapro, Silivri’de kapalı alanı 66 bin metrekare büyüklüğüne sahip tesiste faaliyet gösteriyor. Fabrikada bebek ve kişisel bakım, ev temizliği, araç bakım, hasta bakım, evcil hayvan bakımı, endüstriyel kullanım alanları için ıslak mendil üretiliyor. Küresel salgınla birlikte müşterilerinden yoğun bir sipariş aldıklarını söyleyen Zincirkıran, “Siparişlere yetişebilmek için atıl duran makinelerimizi üretime ekledik. Yetmeyince ilave yatırımları devreye aldık” şeklinde konuştu.

2020’de ihracatta ciddi bir artış yaşadıklarını sözlerine ekleyen Zincirkıran, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’ya olan ihracatımızı yüzde 40 oranında artırdık. Yurtiçi ve yurtdışı olarak bakıldığında ise toplamda satışlarımız yüzde 25 oranında yükseldi. Yeni müşterilerden de talep aldık ancak biz mevcut müşterilerimizin artan siparişlerini karşılamaya öncelik verdik.”

Ceyhun Zincirkıran, 2021 yılında bu yıla benzer bir grafikle yüzde 25 oranında bir büyüme hedefliyor.