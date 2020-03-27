Dündar Arı Sütü, markalaşma yolunda

27 Mart 2020

Şirin Çavuş



Mersin’in Toroslar İlçesi'ne bağlı Arslanköy bölgesinde 2015 yılından beridir ‘Dündar Arı Sütü’ marka ismiyle bin 500 metrekare alanda yıllık 50 kg’lık üretim kapasitesi ile üretim yapan Kadın Girişimci Hacer Dündar, Haziran ayında faaliyete geçmesini planladığı 5 bin metrekarelik yeni tesis alanıyla hem üretim kapasitesini hem de istihdamını artırmaya hazırlanıyor. İç pazarda sahip olduğu dağıtım ağını daha da geliştirecek projeleri hayata geçiren Kadın Girişimci Hacer Dündar, son olarak soğuk zincir marketler üzerinden de tüketiciye ulaştıklarına dikkat çekti. Arıcılığa çocukluk döneminde başladığını ifade eden Dündar, “Yatağa bağımlı kalmama sebep olan kanser rahatsızlığımı arı sütü ile atlatınca arı sütü üretimi yapmaya ve sütü birçok kanser hastasına ulaştırmaya karar verdim. Yakın çevremden ve sektör temsilcilerinden büyük destek gördüm. Girişimci bir kadın olarak Ana arı ve arı sütü ile ilgili eğitimlere katıldım. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefim saf ve doğal bal ürünlerimle sektörde güven oluşturacak bir marka yaratmaktır” dedi.

Kamp Çadırları projesi ile tüketicilere ürünler uygun fiyatlara ilk elden ulaştırılacak

Piyasada kilogramı 10 bin TL’den satılan arı sütüne ulaşmakta zorlanan ve maddi durumu yetersiz 10 kanser hastasına 3 ay tüketebileceği kadar ücretsiz arı sütü desteği vereceklerini ifade eden Dündar, ayrıca tüketicilerin arı sütüne sağlıklı ve kolay ulaşmasını sağlayacak kamp çadırları projesini hayata geçirilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Kamp çadırlarının içerisinde arı sütü üretim laboratuvarlarının yer alacağını kaydeden Dündar, “Tüketiciler bu laboratuvarlar sayesinde arı sütünün hangi koşullarda üretildiğini ve nasıl muhafaza edildiğini görebilecek. Belediyelerimizle görüşmelerimiz olumlu olarak devam ediyor. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa kent halkına katkısız balı, arı sütünü, propolis gibi sağlığa faydalı ürünleri ilk elden uygun fiyatlara ulaştıracağız” dedi.

Son yıllarda arıcılık mesleğine ve arı ürünlerine ilginin arttığını belirten Dündar, hobi olarak arıcılık yapmak isteyen 50 vatandaş için de bir ‘Hobi Arıcılık Grubu’ oluşturarak saha eğitimi vereceklerini ifade etti.