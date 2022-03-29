Düşyeri, 35 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Düşyeri, globalde çıkacağı Seri A yatırımı öncesi Türkiye’de köprü yatırım turu gerçekleştirdi. Düşyeri, bu turda, 35 milyon dolar değerleme ile 3,7 milyon dolar yatırım aldı.

Ali Sabancı ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım ortaklığı liderliğinde gerçekleşen köprü tura Ali Koç, APY Bilişim Vadisi GSYF, APY Start-up GSYF, Arda Kutsal, Ayşegül Akşak, Bergüzar Korel, Demir Karaaslan, Deniz Devrim Cengiz, Esat Göktekin Dinçerler, Feride Tansuğ, Finberg, Halit Ergenç, İrem Can, İTK Venture, Kaan Taşkın, Koray Bahar, Nevzat Aydın, Kenan Çolpan, Özge Doğan, Re-pie, Timuçin Öğün, Varol Civil ve Zeynep Dereli katıldı.

‘Çocuk Modu’ ile 350 bini aşkın kullanıcıya ulaştı

Pandemi ile çocukların dijitalde geçirdikleri süre 7 saate kadar çıkarken, bu saat aralığında dijitalde vakit geçirilmesinin çocuğun gelişimi için yarattığı hasarların önüne geçmeyi amaçlayan Düşyeri, ilk olarak dünya çocuklarını tüm dijital cihazlarda güvenli alanda tutacak “Çocuk Modu” yazılımını hayata geçirdi.

İçinde 60’tan fazla özel tasarlanmış oyun ve içerik uygulamalarının olduğu Düşyeri, Aralık 2021’de kullanıma açtığı “Çocuk Modu” ile 350 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı.

Ürün, öncelikle dijitalden en olumsuz etkilenen ve gelişimsel olarak en kritik yaş olan 2-6 ve 6-10 yaşlarına odaklandı.

Arkasında çocuğu tanıyan bir yapay zekanın çalıştığı yazılım, çocuğun karşısına yaşına, ilgi alanlarına, öğrenme becerilerine uygun uygulamalar ve içerikleri çıkarıyor. Düşyeri, akıllı algoritmelarla zaman içinde çocuğu tanıyarak onun gelişimini takip edip dijitalde geçirdiği süreyi, gelişimine destek olacak şekilde tasarlıyor.

2018’da 20 milyon dolar değerleme ile Ali Sabancı, Ali Koç, Nevzat Aydın, Begüm Doğan, Varol Civil, Göktekin Dinçerler, Kenan Çolpan, Timuçin Öğün ve Ayşegül Akşak’tan yatırım alan Düşyeri, 3,5 sene boyunca ürünün çocuklarla buluşabileceği teknolojisini yarattı.

“Dijital eğitim teknolojilerinde devrim başlatıyoruz”

Dijital dünyanın tüm kurallarını çocuklar için yeniden ve onların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarladıklarını belirten Düşyeri’nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, “Eğlencenin en yükseğini yüzde 100 güvenli ve çocukların gelişimlerine destek olacak hale getirdik. Dijital eğitim teknolojilerinde bir devrim başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Düşyeri CEO’su İbrahim Coşkuner ise, “Herkesin muzdarip olduğu bir soruna çözüm üretmekten çok mutluyuz. Şu ana kadarki kullanıcı geri dönüşleri çok iyi ve ebeveynler çok mutlu. Çocukların güvenliği ve gelişimi için yakın zamanda telefon, bilgisayar, televizyon gibi tüm cihazlarda var olacağız ve tüm cihazların çocuk modu haline geleceğiz.” şeklinde konuştu.