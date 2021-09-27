Easycep, ilk fiziksel mağazasını açtı

Yenilenmiş elektronik ürün alım-satım platformu Easycep, ilk fiziksel mağazasını Beşiktaş'ta açtı.

Easycep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, Beşiktaş'ta açtıkları mağaza ile büyümelerini sürdürürken, sektörün büyümesine de öncülük ettiklerini belirtti.

Özdemir, yakın zamanda Anadolu Yakası’nda bir mağaza açacaklarını, ardından Ankara ve Aydın başta olmak üzere diğer illerde açılışlara devam edeceklerini ifade etti.

Tüm süreçleri şeffaflıkla yürüttüklerinin altını çizen Özdemir, sektörü ileriye taşıyacak yatırımlara devam edeceklerini söyledi.