Eczacıbaşı, iş ortakları için dijital platform kurdu

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri perakende kanalındaki iş ortaklarıyla satış, tedarik zinciri ve finans süreçlerini daha etkin yönetmek için yeni dijital platformu “Partner Connect”i hayata geçirdi. Platform ile iş süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra yüzde 20’ye varan verimlilik artışı hedefleniyor.

70 yılı aşkın süredir tüketim ürünleri alanında ihtiyaçları karşılayan Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri dijital alanda yeni bir girişimde bulundu. İş ortakları ile olan satış, tedarik zinciri ve finans süreçlerini daha etkin yönetmek üzere sektörüne yönelik Partner Connect adıyla dijital bir platformu hayata geçirdi.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bu platform sayesinde Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri, perakendecileri ve distribütörlerinden oluşan iş ortaklarıyla sipariş, talep yönetimi ve finans süreçlerini tamamen dijitalden yönetecek.

Platformun tüketicilerin hijyen ürünlerine artan ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildiğini söyleyen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Chief Sales Officer (Satış Direktörü) Ahmet Seğmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Platformumuz tüketicilerin ihtiyacı olan ürünlerimizin Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri ve perakendecileri ile beraber distribütörler tarafından kolaylıkla sipariş verilmesine imkan sunacak. Bu sayede ürün dağıtım hızı maksimize edilirken aynı zamanda iş ortaklarımıza da talep yönetimi ve finansal konular gibi süreçlerinde yüzde 20’ye varan hız ve verimlilik artışı sağlanacak."

Tüm iş ortaklarına açık

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin tüm iş ortaklarına açık olan Partner Connect, satış ekibi tarafından da kullanılacak. Satış ekibi ile iş ortağı arasındaki haberleşme süreçlerini de dijitalleştirecek olan platform müşteri hizmetleri bildirim süreçlerini de dijitale taşıyarak hız kazandıracak. Partner Connect platformuna taşınan online ürün kataloğu sayesinde de ürün güncel bilgilerine anında ulaşılabilecek.