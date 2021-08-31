Eczacıbaşı Momentum’un liderliğinde Kunduz’a yeni yatırım

Mobil eğitim platformu Kunduz, Eczacıbaşı Momentum’un liderliğinde Türkiye’den ve Silikon Vadisi’nden katılımın olduğu yatırım turunu tamamladı.

Esas Ventures’in de katıldığı bu yatırımla Kunduz, geçtiğimiz yıl başladığı global büyüme hamlesine yeni ülkeler ekleyerek devam edecek. Kunduz ayrıca bu yatırımla yazılım ekibini altı ayda üç katına çıkaracak.

Kunduz’un faaliyet gösterdiği eğitim teknolojileri sektöründe son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme rakamları ile öncü bir konumda olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş, “Kunduz’un kurucuları Başar Başaran, Melih Şener ve Barış Bilgiç’in eğitimi kişiselleştirerek demokratikleştirme vizyonu ile global bir şirket olma hedeflerine ortak olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Eczacıbaşı Momentum olarak global bakış açısına sahip yüksek etkili girişimlere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Amaçlarının eğitimi demokratikleştirmek ve fırsat eşitliğine katkı sağlamak olduğunu belirten Kunduz’un kurucularından Başar Başaran, “3 milyon öğrencinin en büyük yardımcısı olduk. Alanında uzman 35 bin eğitmenimizle, hem öğrencilerin hem ailelerin 7/24 yanındayız. 2020 yılında sağladığımız yüzde 550 büyümenin ardından, yurtdışı pazarlara odaklandık. İlk olarak Hindistan’da faaliyetlerimize başladık. Hazırlık sürecinde olduğumuz yeni sürpriz pazarlarımız var. Aldığımız yatırımın da katkısıyla kısa sürede bu pazarlarda da aktif olacağız. Bununla birlikte pandemi döneminde öğrencilerimizin yüzde 40’ı 11. sınıf ve altındaki sınıflardandı. Bu sene de, alt sınıflara olan odağımızı arttıracak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ortaokuldan itibaren tüm velilerin çözüm ortağı olacağız. Onlar için hem en güvenilir hem de en hesaplı seçenek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de üniversite sınavlarına hazırlanmanın yıllık maliyetini 15 bin TL’den 500 TL'ye düşüren Kunduz, soru cevap ürününün yanı sıra, artık mobil uygulamasında yapay zeka temelli kişiselleştirilmiş testler, ülke çapında deneme testleri, videolu konu anlatımı, özel ders ve rehberlik desteği de sunuyor.