Eczanelere yapay zeka getirdi, ekonomiye 4.6 milyon TL kazandırdı

Eczacılık mesleğine gönül veren Metin Kökçü, 15 yıllık sektör profesyoneli Haki Poyraz ve yazılım mühendisi Cengiz Eselioğlu, bir araya gelerek eczacılara yönelik ilk yapay zeka temelli girişimi hayata geçirdi.

Eczacılık sektöründe yaşanan zorlukları teknoloji odaklı çözümlerle gidermek üzere yola çıkan ortaklar, Novadan ile sektörün ihtiyaç duyduğu sağlık ürünlerine kolayca ulaşabilmenin yanı sıra, eğitim, takas, çoklu arama gibi yenilikçi hizmetleri de uygulamaya taşıdı. Tüm iş süreçlerini takip eden uygulama eczacılara güvenli, hızlı, kolay bir alışveriş olanağı sağlıyor.

Daha da önemlisi yapay zeka sayesinde mali kayıp oluşturan kalemlerin önüne geçerek eczacılar arasında takas yapabilme imkanı yaratıyor.

2 bin eczacıya ulaştı

Haziran 2020’de KOSGEB tarafından Ar-Ge inovasyon desteğini alarak faaliyete başlayan girişim, kısa sürede eczacıların gönlünü kazandı.

Beş aylık sürede Türkiye genelinde hizmet veren 26 bin 700 eczaneden 2 binini sisteme kazandıran girişiminin hedefi, bu sayıyı 2021 sonuna kadar 17 bine çıkarmak. Dijital mecra kullanan tüm eczacıları sisteme dahil etmek istediklerini söyleyen Novadan Kurucu Ortağı Haki Poyraz, “Beş ayda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 2 bin eczacının platforma girmesi büyük başarı” diyor.

Eczanelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, en uygun sağlık ürünlerini, en doğru zamanda ulaşmalarını sağlayan platform, birbirleri arasında alışveriş ve takas yapılabilmesiyle dikkat çekiyor.

Bu şekilde her yıl çöpe giden tarihi geçmiş ürünleri milli ekonomiye kazandırabileceklerini söyleyen Poyraz, “Sadece beş ayda 4,6 milyon TL tutarında oluşacak kaybın önüne geçerek ekonomiye kazandırdık” diyor ve ekliyor: “Anne bebek ürünleri, besin takviyeleri, dermokozmetik gibi ilaç dışı kategoride yıllık 1.5 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın yüzde 80’den fazlası ise ithal. Çöpe gitmesini önlediğimiz her kutu ekonomi için önemli bir değer yaratıyor.”

Yıllık 20 bin liralık kayıp

Her eczanenin miadı dolmuş ürünlerde ortalama olarak yıllık 20 bin TL’lik kaybı söz konusu. Stoklarda bekleyen ürünlerden faydalanılması için geliştirilen sistem, miadı yaklaşan ürünlerin başka eczanelerde aynı durumdaki ürünlerle takas edilerek çöpe gitmesinin önüne geçiyor.

Son kullanma tarihi yaklaşan kutular için eczacı, ihtiyacı olan meslektaşının görmesi amacıyla Novadan’da pazaryeri oluşturuyor. Sistem üzerinden talepte bulunan eczacı ürüne, İstanbul’da ise aynı gün ulaşabiliyor. Sağlık sektöründe zamanı verimli kullanmanın hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Poyraz, İstanbul içerisinde aynı gün teslimat seçeneği ile acil ihtiyaçların hemen karşılanarak, ürünlerin vatandaşla buluşmasını sağladıklarını söylüyor.

Eczacılara iş süreçlerinde hız ve zaman kazandırdıklarını da belirten Poyraz, “Pandemi döneminde ihtiyaç duyulabilecek sağlık ürünlerine kolayca ulaşmak mümkün” diyor.

Hem milli geliri hem çevreyi hem de yapılan yatırımı korumayı amaçlayan Novadan yatırımcıların da ilgisini çekmiş durumda. Faaliyete başlamasından dört ay sonra yatırım alan girişim 10 milyon TL değerine ulaştı. Novadan’ın sağlık sektörünün tüm dinamiklerini olumlu yönde değiştireceğine inanan ULS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cebrail Karaaslan, bu girişime yatırım yaptı.

PLATFORM ÜZERİNDEN EĞİTİM VERİLİYOR

Eczacıların işlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli Novadan, eczacının ve eczane çalışanlarının gelişimlerine yönelik eğitim, analiz ve gelişim modülleri de sağlıyor. Kullandıkça puan kazandıran sistemiyle eğitim alma fırsatı da sunuyor. Platform üzerinden kazanılan puanlarla eczacılık hakkında güncel bilgilere ulaşılıyor, eğitimlere katılma fırsatı sağlanıyor. Puan toplayarak alınan eğitimler sonrası yapılan sınavlar ve analizler ile de eczacının ve eczane çalışanlarının gelişimi destekleniyor.