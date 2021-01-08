Eğitici kazı seti Arkerobox, finansal destek bekliyor

Kültürel mirası çocukların öğrenimine sunan eğitici kazı seti Arkerobox, Fongogo aracılığı ile destek topluyor. Çocuklara kültürel miras bilinci kazandırmayı hedefleyen Arkerobox Kurucu Ortağı İlker Vardarlı, 5 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden arkeolojik kazı setlerinin, kültürel mirası öğrenmek için alternatif ve eğlenceli bir eğitim modeli sunduğunu söyledi.

Girişimci ruhlu bir ekip tarafından geliştirilen Arkerobox, kitlesel fonlama platformu Fongogo aracılığı ile yeni nesil arkeolojik eğitim setini tüm çocuklara ulaştırmak için finansal destek bekliyor.

“Eğitim setine Efes Antik Kenti’ni de ekledik”

İlker Vardarlı, Eylül 2020 tarihinde başladıkları projenin büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. “Kültürel mirası deneyimleyerek öğretme” modeli ile kurgulanan eğitim setine Efes Antik Kenti’ni eklediklerini belirten Vardarlı, bu proje için Fongogo üzerinden ön destek planladıklarını kaydetti.

Beş yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden arkeolojik eğitici kazı setlerinin alternatif bir eğitim modeli sunduğuna dikkat çeken Vardarlı, projeye destek verenlerin çocuklarda kültür ve tarih bilinci gelişmesine katkı sunmuş olacağına işaret etti.

Vardarlı, “Çocukların eğlenebilecekleri ve öğrenebilecekleri bir yöntem sunan ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni eğitim kutularımız da olacak. Hazırladığımız eğitici içerikler ve deneyimleyerek öğrenme modeli ile çocukların hayal güçlerini desteklemeyi ve uygulamalı yapımızla motor becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arkerobox nedir?

Arkerobox kazı setleri, 3Durak Dijital Fabrika tarafından yenilikçi üretim metotları ile geliştirildi. Eylül 2020 itibarıyla çocukların kullanımına sunulan eğitici kazı setleri, 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki tasarım ve üretim merkezinden her şehre ulaştırabilen Arkerobox eğitim seti; ilk etapta Göbeklitepe, Nemrut, Kral Şuppiluliuma ve Orhun Yazıtları setlerini sundu. Son olarak sete Efes Antik Kenti de eklendi. Yakın gelecekte Hattuşaş, Bergama, Çatalhöyük, Troya, Kapadokya ve Patara önemli kültür mirasları da arkeoloji setine eklenecek.

Arkerobox’un arkeoloji setleri, 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirerek alternatif uygulamalı bir öğrenim şekli sunuyor. Kazdıkça keşfeden çocuklar ve arkeoloji meraklıları, deneyerek öğrenme modeliyle kültürel mirası tanıma fırsatı buluyor. Özellikle çocuklar, arkeolojiyi ve kültürel mirası yerinde görmeseler de deneyerek öğrenebiliyor. Aynı zamanda çocuklar, tarihi yerleri öğrenirken eğleniyor.