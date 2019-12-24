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Elektrikli araç startup şirketi Rivian 1,3 milyar dolar yatırım topladı

Elektrikli araç startup şirketi Rivian, fon yöneticisi T. Rowe Price öncülüğünde 1,3 milyar dolar yatırım topladı.

Elektrikli araç startup şirketi Rivian 1,3 milyar dolar yatırım topladı
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Rivian'a 1,3 milyar dolar yatırım içinde BlackRock ve hali hazırda Rivian'a yatırım yapmış olan Amazon ve Ford Motor da yer aldı. Rivian bugüne kadarn yatırımcılardan 2,2 milyar dolar toplamıştı. Şirket'in değeri 5-7 milyar dolar aralığında tahmin ediliyor.

Amazon, Şubat ayında Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yapmış ve 100 bin araçlık sipariş vermişti. Ford Motor ise Nisan ayında 500 milyon dolar yatırım yapmıştı.

2009 yılında kurulan Rivian, R1T adını verdiği tamamen elektrikli kamyonetini ve R1S adını verdiği SUV'u 2020 yılının son çeyreğinde üretmeye başlamayı planlıyor.

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