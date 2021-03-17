En çok girişimci Anadolu, ODTÜ ve Yıldız Teknik'ten çıktı

Startups.watch’un Türkiye girişim ekosistemine ilişkin verdiği bilgilere göre; Anadolu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunları 2020 yılında en çok startup kuranlar oldu. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi mezunları da en çok yeni girişim kuranlar arasında yer aldı.

Yatırım adedinde ODTÜ, miktarda İTÜ birinci

Adet bazında en çok yatırımı ODTÜ mezunlarının kurduğu girişimler alırken onu Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi mezunları takip etti. Miktarda ise toplamda en çok yatırımı İTÜ mezunlarının kurduğu startuplar aldı. Miktar yönünden en çok yatırımı alan diğer üniversiteler ise Bilgi Üniversitesi ve ODTÜ olarak belirtildi.

165 yeni girişim 139 milyon dolar yatırım aldı

Startups. watch'un verilerine göre, geçen yıl 165 yeni girişim 139 milyon dolar yatırım aldı. Türkiye'de girişim ekosisteminin genç ve inovatif düşünen beyinlerin desteklenmesiyle büyüdüğünü söyleyen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, danışmanlık alanlarından biri olan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı hakkında şu bilgileri verdi: “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin inovasyon odaklı iş fikirlerinin, katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüşmesine katkı sağlıyor. IFASTÜRK Ar-Ge ve Destek olarak, girişimcilerin programdan verimli bir şekilde faydalanmalarına ve program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin şirket kurma sürecinde doğru kararlarla yönetilmesini sağlıyoruz. Sermaye desteği programına kimlerin başvurabileceği, destek süresi, destek miktarı, ödeme zamanları, desteklenen gider kalemleri, proje öneri formu hazırlarken dikkat edilecek hususlarda girişimcilerin rehberi olmayı sürdürüyoruz.”