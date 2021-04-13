Endeavor’da Türkiye’yi Sosyopix temsil edecek

Girişimcileri destekleyen uluslararası girişimci ağı Endeavor, bu yıl 65. kez düzenlediği Türkiye Yerel Seçim Paneli’nde ülkeyi temsil edecek adayları belirledi.

9 Nisan 2021 tarihinde online olarak düzenlenen panelde fotoğraf baskı ürünleriyle kişiselleştirilmiş hediye pazarının önde gelen girişimlerinden Sosyopix, jüri tarafından “Ülke Adayı” olarak seçildi. Yerli girişimin kurucuları Emre Abat, Erdem Gezer ve Sezgi Abat, bir sonraki aşamada Türkiye’yi temsilen Endeavor Uluslararası Seçim Panelleri’ne katılacak. Türkiye ve dünyadan önde gelen risk sermaye şirketi temsilcileri, girişimciler ve iş insanlarıyla tanışma ve şirketlerini değerlendirme fırsatı elde edecek.

1 milyonun üzerinde kullanıcı

2014 yılında kurulan ve globalde de hizmet veren Sosyopix’in Kurucularından Emre Abat, “Sosyopix’te bu yolculuğa kullanıcılarımızın anılarını hep hatırlayacakları şekilde hediyeler üreterek başladık" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekip olarak, mutlu ettiğimiz 1 milyonun üzerinde kullanıcılarımızdan ilham alarak yolumuzda ilerliyoruz. Türkiye’den çıkan yerli bir girişim olarak, her gün yeni bir şeyler üretmenin, her gün daha fazla kullanıcıyı mutlu etmenin keyfini sadece Türkiye’de değil daha geniş coğrafyalarda yaşamayı hedefliyoruz. Her gün büyüyen ekibimizle, aldığımız hızlı ve cesur kararların Türkiye’de doğmuş başka girişimlere de cesaret vereceğine inanıyoruz.”

Zorlu pandemi yılında 4.5 kat büyüdü

Online fotoğraf baskı kategorisi ile başlayan girişimin hedefi, ‘hediyenin yeri’ olmak. Abat, ürün gamına eklenen konsept hediye kutuları sayesinde, kullanıcıların ‘kişiselleştirilebilir, hızlı ve kaliteli hediye’ talebini tam anlamıyla karşıladıklarını vurguladı. Abat, "Fotoğraf baskı ürünlerinin yanı sıra, alt markalarımızı da oluşturarak so.craft, Nature & Love, Cielo ve Grind Co. markaları ile deri ürün, çay ve kahve kategorisinde ilgi odağı olmayı başardık. Pandemiye rağmen istihdamımızı artırarak ekibimizi büyütmeye odaklandık. Operasyon merkezimizin kapasitesini 4 katına çıkardık ve 1.2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak bu zorlu yılı 4.5 kat büyümeyle kapattık. 2 yıl önce başladığımız yurt dışı satışlara da tüm hızımızla devam ediyoruz. Amerika, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere 85’ten fazla ülkeye de gönderim yapıyoruz. 80 kişiye ulaşan genç ve dinamik bir ekiple kişiselleştirilmiş hediye pazarını domine etmeye hazırlanıyoruz” dedi.