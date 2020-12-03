Engellerden çıkan girişim WeWalk, pandeminin yıldızı oldu

Kürşat Ceylan, sosyal hayatta yaşadığı zorluklardan yola çıkarak, görme engelinden buluş çıkaran bir girişimci. Ceylan’ın, iki arkadaşıyla birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWalk, bir yılda dünyanın en önemli ödüllerini topladı.

TIME Dergisi tarafından 2019’un en iyi icatlarından biri olarak seçildi, Türkiye’ye ilk kez Edison Awards Altın Ödülü’nü getirdi, 2020’de ABD’nin önemli yayınlarından Fast Company’nin Dünyayı Değiştiren İcatlar Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak da ekim ayında Microsoft’un İyilik için Yapay Zeka Ödülü’nü aldı.

Akıllı baston, ultrasonik sensörü ile baş üstü engelleri algılayıp titreşimle görme engelliyi uyarıyor, alt bölümünde bulunan beyaz bastonla da yerdeki engellerin algılanmasına olanak sağlıyor. Geçen yıl satışına başlanan akıllı baston, görme engellilerin hayatını akıllı şehirlere adapte ederek onları izole yaşamaktan kurtarıyor. Kitlesel fonlamayla başlayarak tüm dünyadan yatırım toplamayı başaran WeWalk özellikle pandemi döneminde engellilerin sosyal mesafeyi korumasında can simidi oldu.

Bastona yeni teknolojileri eklemek üzere yoğun çalışmalar yapan ekibe, dünyanın dört bir yanından gelen teşekkür mektupları itici bir güç sağlamış durumda. 30 ülkede satışı yapılan akıllı baston için hedef 100 bin kullanıcıya ulaşmak. COVID-19 pandemisiyle izole hayatın zorluğunu görenlerden gelen bağış talepleriyle Dünya Engelliler Günü için “Birlikte Yürüyelim” kampanyasını büyüten Kürşat Ceylan’la WeWalk’u konuştuk…

Akıllı baston fikri nasıl gelişti ve ticari bir ürüne nasıl dönüştü?

Sosyal sorunlara teknoloji temelli çözümler üreten sivil toplum kuruluşu YGA’da 10 kişilik bir ekiple birlikte çalışmalar yapıyorduk. Bu programda tanıştık ve sonrasında görme engelliler için çok farklı projeleri hayata geçirdik. Kapalı alanlarda navigasyon ya da sinemalarda sesli betimleme gibi projelerdi bunlar. Bir grup görme engelli olarak bir sonraki teknolojinin ne olması gerektiğini sahada görme fırsatımız oldu. Ve akıllı baston üzerinde çalışmaya başladık. Fikrimizi ilk kez üç yıl önce bir kitlesel fonlamaya açıkladık. Büyük bir destek alarak teknolojik geliştirme sürecimiz başladı. 2019 yılı haziran ayı itibariyle de ilk akıllı bastonları görme engellilere ulaştırmaya başladık.

Ne kadarlık bir yatırımla hayata geçti?

Henüz bir fikir aşamasındayken kitlesel fonlamayla 290 bin liralık tutarlık bir destek aldı. Türkiye’de en hızlı hedefine ulaşan fonlama oldu. Bu rekor hala WeWalk’tadır. Bunun ardından Amerika’da da kitlesel fonlamaya çıktık. Bu kaynaklarla fikir aşamasından Ar-Ge’ye geçebildik.

Fonlamayla ilgili bu yılın nisan ayında önemli bir gelişme daha yaşadık. İlk tohum yatırım turumuzu kapattık. Bu yatırım turunda 750 bin dolarlık destek aldık. Hem ekibimizi büyüttük, hem de çalışmalarımıza hız verdik. Şu anda 20 kişilik bir ekibimiz var. İstanbul dışında Londra’da da ofis açtık. Ürünümüz halen 37 farklı ülkede kullanılıyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Microsoft’un iyilik için yapay zeka programına Türkiye’den seçilen tek teknoloji olduk.

2021’de ise başladığımız birçok projenin meyvelerini almaya başlayacağız.

Pandemi süreci WeWalk’u nasıl etkiledi?

Farklı bir etki yarattı ürünümüz. WeWalk, görme engelliler için tasarlanmış bir akıllı baston. Önündeki engelleri algılıyor, görme engelli kişiye haber veriyor, yolda navigasyon veriyor, durakta beklerken otobüsün ne zaman geleceğini söylüyor. Yani akıllı şehircilikle entegre olabilen, görme engellinin işini kolaylaştıran ulaşım deneyimini özgürleştiren bir ürün. Pandemi döneminde bize farklı bir yönünü gösterdi. İnsanlardan yardım almadan kullanılması kullanana sosyal mesafe kurma imkanı yarattı. Biz bu yönde bir fayda sağladığının farkında değildik. Bir kullanıcımız davet edildiği BBC Radyo’da WeWalk sayesinde COVID-19’da koruyan bir deneyim yaşadığını anlatınca biz de öğrenmiş olduk.

Dünyada 253 milyon görme engelli var. Bu sayının yüzde 75’i iş hayatına dahil olmayarak, belli bir bölgede izole hayata itiliyor. Pandemi nedeniyle izole hayatın ne olduğunu tüm dünya deneyimlemiş oldu.

Bağış yoluyla satışlarınızda artış oldu mu?

Görme engelli öğrencilerden gelen bir talep üzerine doğal bir şekilde kampanyaya dönüştü. Şirketlerden toplu olarak alıp ihtiyacı olanlara dağıtma yönünde gelen taleple birleşti. Baston kullanımı ne kadar erken yaşta başlarsa görme engellilerin hayat boyunca başarıları çok etkileniyor. Erken yaşta nasıl sosyal hayata dahil olabileceğini bastonla öğreniyor. Ortaokul lisede havalı görünmek önemli ve birçok öğrenci bunu havalı bulmuyor ve geç yaşta başlıyor. Wewalk’a öğrencilerden talep gelmesi bu nedenle çok önemli. “Birlikte Yürüyelim” adıyla kampanyaya dönüştürdük. Öğrencilerden gelen talep bizim için çok önemli, erken yaşta kullanım hayata dahil olma açısından çok önemli. Dünya Engelliler gününde gelen taleplerle etkili bir kampanya hazırladık.

Yatırımcılarınız arasında kimler var?

Türkiye’de kurumsal olarak Vestel Ventures var. İlk günden itibaren Emre Zorlu’nun çok büyük desteği oldu. 212’in kurucusu Ali Kara, iş insanı Agah Uğur yatırımcılarımız arasında. Farklı alanlardan ve ülkelerden değişik sektörlerden yatırımcılarımız var.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz nelerdir?

Her geçen gün kullanıcı sayımız artıyor. 2021 yılı içinde hedefimiz çok daha fazla görme engelliye ulaşmak. Amerika, Kanada, Avustralya ve İngiltere’ye satış yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz toplamda 100 bin kişiye ulaşmak.

Diğer taraftan teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Microsoft’un programıyla şu anda görme engellilerin bağımsız hareket eğitimi daha iyi nasıl takip edilebilir üzerine sistem geliştiriyoruz. Bağımsız hareket eğitimi alan görme engellilerin uygulamayı nasıl yaptığıyla ilgili geri bildirim veren bir yapay zeka uygulaması üzerine çalışıyoruz. Bu da ilk kez baston kullanacak kişilerin özgüvenle sosyal hayata katılmasını sağlayacak.

Ürünümüzle ilgili dünyanın birçok ülkesinden pozitif yönde dönüşler alıyoruz. Örneğin, İrlandadan bir öğretmen iki yıl önce görme yeteneğimi kaybettim, şimdi WeWalk’la yeniden sosyal hayata katıldığını yazdı bize. Bunun gibi çok fazla motive edici görüş alıyoruz. Bu şekilde neye hizmet ettiğimizi daha iyi anlayıp mutlu oluyoruz.