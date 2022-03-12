Esor Investments yılın ilk yatırımını Vispera'ya yaptı

Selenay YAĞCI

Bugüne kadar tüm girişimlerine yaklaşık olarak 160 milyon TL yatırım yapan ve desteklemeye devam eden girişim sermayesi yatırım firması olan Esor Investments, 2022 yılının ilk yatırımını gerçekleştirdi. Esor Investments, perakende sektörüne yapay zeka çözümleri sunan Vispera’ya yatırım yaptı.

Vispera Eş CEO'su Aytül Erçil, Esor Investments’tan 500 bin dolar tutarında yatırım aldıklarını ve ihtiyaçları doğrultusunda Esor Investments’in ek yatırım yapabileceğini söyledi. Global büyümeyi hedefl ediklerini ve Esor Investments’in yatırımının bu, hedefl erii gerçekleştirmek konusunda büyük katkı sağlayacağını belirten Aytül Erçil, hedefl erini şöyle sıraladı:

● Bir yandan global satış ve partnerlik ağlarımızı genişletiyor bir yandan da Ar-Ge ve inovasyon ekibimizi büyüterek yeni ürünler, yeni özellikler çıkarmaya devam ediyoruz.

● Sabit kamera çözümü olan Shelfsight isimli ürünümüzü globalleştirmek için de Zebra, HP, Cap Gemini, DSKH gibi global firmalarla iş birliklerimizi geliştirmek ve partner ağımıza yenilerini eklemeyi hedefliyoruz.

● Türkiye’nin en önemli üretici firmalarıyla iş birlikleri gerçekleştirmeyi ve yakın vadede yurtdışına açılmayı amaçlıyoruz.

22 milyon TL yatırım

Esor Investments Yönetici Ortağı Şevki Kuyulu ise şu ana kadar Türkiye’ye 156 milyon TL üzerinde bir yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Sadece bu yıl ise 100 milyon TL’den fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2022 yılında, yatırım yapmış olduğumuz mevcut girişimlerimize 22 milyon TL daha yatırım yapacağız. Ayrıca yeni girişimlere de yaklaşık 90 milyon TL daha yatırım yapma planımız bulunuyor. Esor Investments olarak Türk mühendislerine güveniyoruz ve Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Şevki Kuyulu, Esor Investments’in hedefl eri şöyle sıraladı:

● Bu yıl radarımızda özellikle e- ticaret, yapay zekâ ve tarım teknolojileri alanlarındaki girişimleri olacak. Bu alanlarda yatırımlarımızı finansal ve yönetimsel olarak desteklemeye devam edeceğiz.

● Halihazırda mevcut olan iki yatırımımıza ek yatırımlar yaparken, şu anda kontrat aşamasında olan farklı iki girişime daha yatırım yapacağız. 2022 yılının sonuna kadar da üç adet daha yeni yatırım yapacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl ayrıca yapay zekanın özellikle görüntü ve doküman işleme alanlarına odaklanacağız. Yıl sonu itibariyle yatırımlarımızdan birine daha, önemli bir yatırımın daha gelmesini bekliyoruz.

● Bu yatırımlar ile temel hedefimiz dünya ölçeğinde teknoloji şirketleri yaratmak.

● Yatırım yaptığımız şirketleri 100 milyon dolar değerine çıkarmak ve çok uluslu operasyon yapar hale getirmek öncelikli hedefl erimiz.

● Diğer yandan hem Türkiye’ye sermaye getiriyoruz hem de finansal ve yönetimsel desteğimizle değerini yükseltip yeni ve daha büyük sermaye gelmesini sağlıyoruz.

Şu an 25 ülkede faaliyette

Vispera, bugüne kadar 10 milyon dolar civarında yatırım aldı. Yatırımcıları arasında; Koç Holding, Actus Logo Ventures, Keiretsu Capital, Inventram, Omurga Capital, Hayat SA, CaBo Capital, Teknoloji Yatırım A.Ş., Fiba Yatırım ve bazı melek yatırımcılar yer alıyor. ABD, Hollanda ve Hindistan’da bölgesel ofi sleri bulunuyor. Bu yıl içinde de İngiltere ofi si hizmete girecek. Şu an 25 ülkede; Coca Cola, Unilever, Henkel gibi global fi rmalarla çalışıyor. 2021 yılında Chicago’da Amerika ofi simizi açtı. Alanında çok deneyimleri ve başarıları olan David Gentry’yi ülke yöneticisi olarak ekibimize aldı. Şimdi onun altına bir satış ve satış destek ekibi kurarak Amerika açılımını hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedefl iyor.. Avrupa satış direktörü olarak da yine sektörde alanında uzman Neil Gowing’i işe alarak güçlü bir satış ekibi kuruyor.