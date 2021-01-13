Evimdeki Psikolog'a pandemi dopingi

Psikolog Aynur İlhan’ın kurucusu olduğu Evimdeki Psikolog, hayatın zorlukları ile mücadele ederken psikolojik danışmanlık almak isteyen herkese, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform. Evimdeki Psikolog, terapi almanın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırarak, psikolojik desteği zaman ve lokasyondan bağımsız olarak herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Pandemi talebi artırdı

Pandemiyle birlikte evden danışanların sayısı artan girişim, dünyanın önde gelen melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum üzerinden yatırım alarak büyümesine hız kattı.

Aynur İlhan, 2018 yılında kurduğu girişimin COVID-19 salgınının başlamasıyla hem danışan hem uzman tarafında yoğun bir talep aldıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürüyor: "Kurulduğumuz 2018’den bu yana günlük ortalama 150 talep alarak aylık ortalama 2 bin 500 seans gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 bin uzman başvurusu var elimizde. Şu anda 50 uzman ile hem yurtiçi hem yurtdışına göç eden bireylere psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Online terapiler, yüz yüze terapilere oranla çok daha uygun maliyetli. Evimdeki Psikolog, mobil cihaz ya da bilgisayar fark etmeksizin; sesli, görüntülü veya mesajlaşma yöntemi ile psikoloğunuza 1 dakikada ulaşmanıza ya da ileri tarihler için randevu oluşturmanıza aracılık eden bir platform.”

Salgın başlamadan önce 15 uzman ile ayda 463 seans yapan şirket, bu sayıyı 50 uzmanla 3 bin seansa çıkarmış durumda.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte psikolojik destek arayışlarında artış gözlemlediklerini belirten İlhan, İngilizce olarak yurtdışından danışanlarına da hizmet verebildiklerini; bir anlamda psikolojik destek ihracatı sağladıklarını söylüyor. Evimdeki Psikolog platformunun Azerbaycan, Yeni Zelanda, Malta, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda, Almanya gibi yaklaşık 45 ülkeden danışanları bulunuyor.

Uzmanlara istihdam yaratıyor

Teknolojiyi çok seven ve özel bir ilgisi olan Psikolog Aynur İlhan hem meslektaşlarına istihdam sağlamak hem de psikolojik sıkıntılara uygun bütçelerle çözüm bulmak amacıyla Evimdeki Psikolog platformunu kurduğunu anlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Lisans eğitimim boyunca sosyal hizmetler alanında ve çeşitli hastanelerde çalıştım. Psikolojik destek almak isteyen ama bunun için yeterli bütçesi bulunmayan kişilere yönelik bir çözüm geliştirme noktasında teknolojiden de yararlanarak daha kolay ve ulaşılabilir olunmasını amaçladım. Diğer taraftan, çoğu kurumda joker eleman olarak görünen, uzmanlığında ilerleme şansını zor bulan meslektaşlarım için de bir çözüm bulma arayışım beni bu girişimi kurmaya teşvik etti.”

Yüz yüze terapi kadar etkili

İnsanların psikolojik destek almasını engelleyen en büyük sebeplerden biri, gizlilik konusunda kendilerini rahat ve güvende hissetmemeleri. Korona süreciyle birlikte online hizmetlere yönelimin artmasıyla tanınırlığı ve hizmet alan kullanıcı sayısını hızla artıran Evimdeki Psikolog’tan alınan bütün online hizmetler etik ve gizlilik kuralları çerçevesinde veriliyor. Platformda alanında uzman lisanslı, çeşitli alanlarda eğitim almış çok sayıda deneyimli uzman psikolog ve psikolojik danışmanlar hizmet veriyor.

Şartlara göre değişkenlik gösterse de son 10 yılda yapılan birçok araştırmanın online terapinin en az yüz yüze terapi kadar ve bazı koşullarda çok daha fazla etkili olduğunu anlatan Aynur İlhan, en rağbet gören psikolojik destek hizmetinin görüntülü yöntem olduğunu, bunu sesli ve sonrasında mesajlı yöntemin izlediğini söylüyor.

En sık yaşanan sorunlar anksiyete ve panik atak

Anksiyete, panik atak, kaygı bozukluğu Evimdeki Psikolog’a gelen danışanların en sık yaşadığı sorunlar olarak öne çıkıyor. Pandemi döneminde doğal bir ihtiyaç olan sosyalleşme sağlanamadığından psikolojik destek alma ihtiyacının arttığına dikkat çeken İlhan, üretime ve öğrenmeye devam etmenin, doğada ve hayvanlarla vakit geçirmenin önemini vurguluyor.