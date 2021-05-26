EY Türkiye'den girişimci kadınlara küresel fırsat

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY‘nin küresel çapta düzenlediği ve bu yıl 14. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı™) Türkiye’de bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Programın ilk dört yılında 40 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye, bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.

Bu yıl EMEIA Bölgesi genelinde, online olarak düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2021 dönem başvuruları, 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. EY Türkiye, başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, ücretsiz eğitim verecek ve kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek sunacak. Program kadın girişimcilerin; iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkan sağlayacak.

Uluslararası pazarların kapılarını açıyor

Programın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, “Girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Kadın girişimcilerin, liderlik becerilerini geliştireceği programlara, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği alanlara ihtiyacı var. Bu tamamen ücretsiz programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen kadın girişimciler, online eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir kadın girişimci ağının parçası olacaklar. Globalde 14. yılını kutladığımız bu programımızla bu yıl EMEIA Bölgesi’nden kadın girişimleri bir araya getiriyoruz. Kadın girişimcilere hedefledikleri uluslararası pazarların kapılarını açan bu özel programla, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız.” dedi.

Hızlı büyüme

50 ülkede 400’ün üzerinde başarılı kadın girişimci ile yürütülen Girişimci Kadın Liderler Etki Araştırması, şirket kurucularının programdan neler öğrendiğini ve bu kazanımların ne kadarını hayata geçirdiklerini ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçları bu programın, katılımcılarına hızlı bir büyüme getirdiğini gösteriyor. Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılanların yüzde 77’si yol gösterici ve rol model edinme konusunda programdan yaralandıklarını belirtiyor. Bununla birlikte programa katılan girişimci kadın liderler, programa katılmalarının ardından şirketlerinin ortalama yüzde 35 bileşik yıllık büyüme kaydettiğini ve bordrolu çalışan sayılarındaki ortalama artışın ise yüzde 166’ya ulaştığını söylüyor. Programa bugüne kadar 48 ülkeden 750’den fazla girişimci katıldı.

Kimler katılabilir?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericiler arasında yer alması gerekiyor. Ayrıca şirketinin Türkiye merkezli, en az 3 yıldır faaliyette olması ve son 2 yılda en az yıllık 3 milyon TL ciro elde etmiş olması şartlar arasında yer alıyor. EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek.