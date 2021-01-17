‘EY Yılın Girişimcisi’ programı için başvurular açıldı

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - Yılın Girişimcisi’ yarışmasının Türkiye programı başvuruları başladı. Dünya genelinde 60’dan fazla ülkede 145 şehirde düzenlenen ödül programının son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 olarak açıklandı.

Bugüne kadar dünya çapında girişimcilerin ödüllendirildiği programın Türkiye finalisti, Haziran ayında online olarak düzenlenecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.

Kazananlar 15 Nisan'da açıklanacak

Türkiye’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen program için başvurular eoy.ey.com/home web adresinden online olarak yapılıyor.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından Yılın Girişimcisi, Yılın Kadın Girişimcisi ve Yılın Start-up Şirketi kategorilerinde kazananlar 15 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

Jüri üyeleri ‘EY Türkiye Yılın Girişimcisi’ programı kazananlarını; girişimcilik ruhu, stratejik bakış açısı, sosyal ve kültürel etki, finansal performans, bireysel/kurumsal sosyal sorumluluk, saygınlık ve yenilikçi anlayış gibi kriterler doğrultusunda değerlendirecek

Geçtiğimiz yıl Türkiye programında BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, jüri tarafından Yılın Girişimcisi seçilmiş ve ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year’ yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.