Eyedius, 4,1 milyon TL yatırım aldı

Kullanıcıların mevcut güvenlik kameralarını kullanarak yapay zeka destekli alarm ve proaktif güvenlik hizmetleri sunan Eyedius, Türkiye ve global pazarda büyümesini hızlandıracak yeni yatırım turunu tamamladı. Boğaziçi Ventures, Ak Portföy ve Bedri Güntay’ın yer aldığı turda Eyedius, toplamda 4 milyon 150 TL yatırım aldı.

2017’den bu yana yapay zeka destekli teknolojileriyle kullanıcılarına yenilikçi bir güvenlik hizmeti sunan Eyedius, ek bir donanım maliyeti oluşturmadan kullanıcıların mevcut güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye otomatik olarak analiz ediyor ve riskli durum oluşması durumunda uyarılar üretiyor.

Kuruluşundan bu yana yüz tanıma, insan tespiti takibi, özel obje tespiti algoritmalarını ve yüksek teknolojiye sahip bilgi birikimini, konut, site ve fabrikalar gibi büyük ölçekli firmalarda özel projeler olarak hayata geçiren Eyedius, yeni yatırım turunun ardından sunduğu yüksek teknolojiyi her ölçekten işletmeye uygun hale getiriyor.

“Avrupa’ya doğru büyümeyi hedefliyoruz”

Geliştirdikleri yapay zeka destekli güvenlik çözümlerini her işletmenin kolaylıkla erişebileceği bir yapıya dönüştürdüklerini söyleyen Eyedius CEO’su Gökhan Talat Tuna, şunları kaydetti: “Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedefimiz hayatın her alanını güvenli kılmak. 2017’den beri onlarca kurumsal firma ile çalışarak güvenlik alanında görüntü işleme odaklı projelerimizi hayata geçirdik. Aldığımız bu yatırım ile amacımız ülkemizde özellikle pandeminin ekonomik açıdan yoğun bir şekilde etkilediği küçük ve orta ölçekli işletmeler için bütçe dostu, akıllı ve faydalı bir güvenlik sistemini sunarak, destek olmak. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan güvenlik konusunda her işletmenin yüksek teknolojiye erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2022 yılından sonra ise Avrupa pazarına doğru büyümeyi hedefliyoruz.”