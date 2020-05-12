Figopara'ya 1 milyon dolar yatırım

12 Mayıs 2020

Bugüne kadar KOBİ'lere 650 milyon TL’lik işlem hacmine aracılık eden Figopara, yatırımcılarından gelen kaynağı yine KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak.



Yatırımı, Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra yine şirketin yatırımcılarından olan Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC ve Revo Capital’den alırken Hasan Davcı ve Figopara CTO’su Arman Eker de bu yatırım turunda yer aldı. Orhan Ayanlar ise yeni katılan yatırımcı isim oldu.



Dünyanın ekonomik ve sosyal olarak içinden geçtiği bu zorlu süreçte aldıkları bu yatırımın, Figopara’ya ve Türkiye'nin geleceğine olan güveninin bir göstergesi olduğunu söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, söz konusu yatırımın şirkete güç katacağını belirtti. Akbank, Fibabanka, ING Türkiye ve Yapı Kredi Bankası ile çalışan Figopara, ilk tur yatırımını ise Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi firmalarından Revo Capital, etkin girişimcileri destekleme derneği Endeavor Catalyst ve Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC’den almıştı.