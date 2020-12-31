Figopara'ya 4.6 milyon dolarlık yatırım geldi

Bugüne kadar KOBİ'lere 1.2 milyar TL’lik işlem hacmine aracılık eden Figopara, böylece 2020 yılını toplamda 5.6 milyon dolarlık iki yatırım turuyla tamamlamış oldu.

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarik finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan FinTech girişimi Figopara, küresel pandemi koşulları nedeniyle zorlu geçen 2020 yılını önemli bir yatırım haberi ile geride bırakıyor.

Sunduğu platform ile alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin finansmanını kolay ve ulaşılabilir hale getirirken, tedarik zinciri döngüsünü de hızlandıran Figopara, 7 Mayıs 2020'de aldığı 1 milyon dolar yatırımın ardından, 30 Aralık 2020'de de 4.6 milyon dolar yatırım aldı.

Böylece şirket yılı toplamda 5.6 milyon dolarlık yatırım ile tamamladı ve değerlemesi 16 milyon doların üzerinde oldu. İkinci yatırım turuyla birlikte Figopara yatırımcı ailesine Fibabanka’nın iştiraki Finberg, Eczacıbaşı Momentum, Lima Ventures, Kerim Şengir ve Yasemin Şengir de katıldı. Şirketin yatırımcı listesinde ayrıca Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC, Revo Capital, Endeavor Catalyst, Figopara CTO’su Arman Eker, Hasan Davcı, Ayhan Boyacıoğlu yer alıyor.

Kaynak teknolojiye harcanacak

İçinden geçtiğimiz pandemi koşulları altında Türkiye'den ve dünyadan önemli kurumların ve yatırımcıların Figopara'ya iki turda toplam 5.6 milyon dolar yatırım yapmasının oldukça anlamlı olduğunu belirten Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Gültekin Bahar, "Mayıs ayındaki 1 milyon dolarlık ilk yatırım turunun ardından, yılın son gününde ikinci yatırım turunu da 4.6 milyon dolar ile tamamlamış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Startups.watch verilerine göre kasım sonu itibarıyla Türkiye'deki FinTech'lerin 2020 yılında toplam aldığı yatırım tutarının 14 milyon dolar seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında Figopara toplamda aldığı 5.6 milyon dolar ile FinTech ekosistemine yapılan yatırım tutarını da 20 milyon dolar düzeyine çekti" diye konuştu.

Hedefi 2 milyar liralık işlem hacmine ulaşmak

Figopara'nın bu kaynağı KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacağının altını çizen Bahar şöyle devam etti: "Sadece ülkemizde değil dünyanın her noktasında KOBİ’lerin finansmana ulaşımı sıkıntılı. Figopara olarak bu sorunu geliştirdiğimiz Figoskor ile çözeceğimize inanıyoruz. Yatırımla elde edilen kaynağı Ar-Ge ve Figoskor modelinin gelişimine kullanarak, daha fazla KOBİ’nin finansmana ulaşmasını hedefliyoruz. Portföyümüzde 4.000’den fazla tedarikçi üyemiz var ve bugüne kadar 1.2 milyar TL’lik işleme aracılık ettik. Hedefimiz 2021 yılında 2 milyar TL işlem hacmine ulaşmak."

Türkiye ekonomisinin çok ihtiyacı olan KOBİ'lerin, hayatını kolaylaştıran yenilikçi finansal teknoloji çözümlerinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, “Konusunda uzman bir kurucu ekibin yanı sıra finans ve girişimcilik dünyasından güçlü yatırımcıların olduğu Figopara'nın ekonomimize katkı yaratacağına ve bölgesel bir FinTech olacağına inancımız tam" dedi.