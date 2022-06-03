Fimple, 2 milyon dolar yatırım aldı

Yeni nesil teknoloji ve iş modeli yaklaşımıyla finans sektörünün ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik çözümler sunmak amacıyla Ocak 2022'de faaliyete başlayan Fimple, çekirdek yatırım turunu tamamladı. Fimple, Albaraka Portföy’ün (APY Ventures) liderlik ettiği turda KT Portföy, Tera Portföy ve melek yatırımcıların katılımı ile 2 milyon dolar yatırım aldı.

Bankalar başta olmak üzere tüm finansal kurumlara, bulut üzerinden fonksiyon grupları seviyesinde hizmet verecek olan Fimple, tak-çıkar özellikli, her biri ayrı ölçeklenebilir, ekosistem iş birliklerine hazır, kurumun kendi dinamiklerine göre bağımsız bir şekilde özelleştirmeler ve eklemeler yapabileceği, yalın ve parametrik fonksiyon grupları ve platform hizmeti sunarak sektör oyuncularının işlerini basitleştirmeyi hedefliyor.

Fimple, ürün geliştirme çalışmalarını tamamlayarak, ürünü yılın son çeyreğinde piyasaya sunmayı hedefliyor.

"Hedefimiz global bir marka değeri kazandırmak"

Yatırma ilişkin bilgi veren Fimple Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, “Fimple hikayesini oluşturan iki temel bileşen bulunuyor. Birincisi tüm dünyada ve ülkemizde finans endüstrisinin temelden bir değişim ve dönüşüm süreci yaşaması, İkincisi ise ülkemizde yoğunlaşa gelmiş derin finansal teknoloji deneyimi bulunmasıdır. Fimple takımı olarak bu iki değişkeni birleştirerek tamamen global pazarı hedefleyen, modern teknoloji ve iş yaklaşımı ile yola çıkmış bulunmaktayız. Bizler açısından böylesine bir yolculukta yatırım kadar, yatırımın 'smart' olması da çok önemliydi. Albaraka Portföy, KT Portföy ve Tera Portföy ile güzel bir sentez yakaladığımıza inanıyorum. Hedefimiz, ülkemize bu alanda global bir marka değeri kazandırmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Girişimleri desteklemeye devam edeceğiz"

Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise “Fimple’ın yatırım turuna liderlik etmekten, bu denli tecrübeye sahip kurucu ekibin çıktığı yolda onların yanında yer almaktan ve yazacakları başarı hikayesinin parçası olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. APY Ventures olarak AlbarakaTürk Katılım Bankasının yatırımcısı olduğu ve sadece finansal teknolojiler dikeyinde yatırım yapan Fintech fonumuz ile gerçekleştirdiğimiz 7'nci yatırımımız oldu. Fintech girişimlerini desteklemeye 2022'de de devam edeceğiz.” dedi.

Lonca GSYF’nin ana yatırımcısı Kuveyt Türk'ün fintech temalı yatırımlara ayrı bir önem verdiğini belirten KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, Fimple'nin bu alanda büyük deneyime sahip kurucuları ile global bir oyuncu haline geleceğine inandıkları çok değerli bir girişim olduğunu söyledi.

Tera Portföy Genel Müdürü Oğuz Büktel, yeni kurdukları ve yatırım aldıkları Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk yatırımını bu alanda çok tecrübeli ve yenilikçi bir ekip tarafından kurulan ve finans sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarını ve çözümlerini bilen bir şirkete yapmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda ikisi kurumsal olmak üzere üst düzey melek yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumun üyesi olmaktan ayrıca gurur ve heyecan duyuyoruz. 2022 ve sonrasında bu yatırımı diğer girişim sermayesi yatırımlarımız ve fonlarımızın izleyeceği bilgisini paylaşmaktan ve ülkemizin teknolojik alandaki gelişimine katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.