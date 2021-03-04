Finberg, ilk yurtdışı yatırımını gerçekleştirdi

Girişimcilik ekosistemini destekleyerek inovasyon, dijital ve finansal dönüşüm yatırımlarını büyütmeye devam eden Finberg, 1 milyona yakın kullanıcısı bulunan Invstr'a yatırım yaptı.

Finberg’in yurtdışı açılımıyla ilgili açıklama yapan Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, büyüme stratejilerine uygun olarak Finberg ile yeni alanlara girmeyi hedeflediklerini ve yurtdışındaki finansal ürünlere entegre projeler sunan girişimleri de destekleyeceklerini söyledi.

Finberg ile sadece yatırım yaparak değil, sektörden çeşitli girişimleri de bir araya getirerek ekosistemi büyütme gayretinde olduklarını belirten Mert, "Yurtdışında Finberg ile yaptığımız bu yatırım hem eriştiğimiz ekosistemi genişletmek hem de ülkemizde yatırımlara bilgi, tecrübe ve network aktarımı açısından çok önemli bir adım. Fibabanka olarak, Fiba Grubu bünyesinde Finberg’i hayata geçirirken girişimlere ortak olmayı ve birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştirmeyi hedefliyorduk. Aradan geçen 3 yıl içinde yarattığımız sinerji bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 2020 yılı itibarıyla, Finberg’in fon büyüklüğünü artırarak ilerlemeye karar verdik.” dedi.

"Pandemide, yatırım araçlarına ilgi katlanarak arttı"

Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin ise, “Son dönemde yatırım teknolojilerine yönelik ilgiyi heyecanla takip ediyorduk. Pandemi dönemi öncesinde başlayan yatırım araçlarına ilgi pandemi döneminde katlanarak arttı. İnsanların yatırım dünyasına giriş bariyerini düşürmek çok önemli ama bu alanda inanılmaz bir bilgi eksikliği de var. Invstr, sadece bir yatırım platformu olarak değil, insanlara sunduğu eğitim olanakları ve kullanıcı deneyimiyle dikkatimizi çekti.” şeklinde konuştu.

Invstr Kurucusu Kerim Derhalli de, “Invstr olarak, Finberg'i yatırımcımız olarak aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Finberg’in desteği ile birinci sınıf Türk teknik uzmanlığını, finansal eğitimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve daha akıllı yatırımları teşvik etmek üzere dünyanın geri kalanına ihraç ediyoruz." diye konuştu.