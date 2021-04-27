Fonlar, TikTok'un rakibini Türkiye'de buldu

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Musixen, Çağrı Bozay'ın 40 yaşından sonra girişimcilik hayalini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir platform. Uzun yıllar Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış Çağrı Bozay’ın geçen yıl hayata geçirdiği Musixen, eğlenceyi canlı olarak dijital ortama taşıyarak dikkatleri çekti. TikTok, Twitch gibi canlı içerik sağlayan platformların rakibi olmaya aday platformun hedefinde global yolculuk var.



Kurulduktan beş ay sonra dünyaca ünlü girişimcilik fonu Plug and Play’den yatırım alan girişim, biri Alman diğeri Türk olan iki büyük fonun da ilgisini çekmiş durumda. Çağrı Bozay, “4.5 milyon dolar değerleme ile iki yeni fondan yatırım aldık. İlk yatırım turumuzu tamamlamış olduk. Bu yılın sonunda 50 milyon dolar, ikinci senede 100 milyon dolar, üçüncü yılımızda ise 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn olmayı hedefliyoruz” dedi.

3 yılda dünyada ilk 3’e girecek

Uygulama, müzisyen ve sahne sanatçılarının canlı performanslarını dijital ortama taşıyarak sanatseverlere istedikleri yerde dijital konser izleme fırsatı sunuyor. Google, Payplay gibi devlere yatırım yapan Silikon Vadisi fonu Plug and Play’in Türkiye’deki ilk yatırımı olduğuna dikkat çeken Bozay, “Musixen, canlı yayın platformları TikTok ve Twitch’in karşısına çıkabilecek ve global arenada büyüyecek bir girişim olarak görülüyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ülkeye kolaylıkla uygulanabilir, zaman ve mekandan bağımsız bir özelliğe sahip. Hedefimiz 3 yılda dünyadaki dijital müzik platformları YouTube ve Spotify’ın ardından üçüncü sıraya sahip olmak."

Kullanıcı sayısı 200 bini aştı

Pandemi dönemiyle gelir kaybı yaşayan pek çok müzisyen ve sahne sanatçısına umut olan platform, bir yılda 2 bin 500 sanatçı ve 200 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı. Müzisyenler, her gün akşam saatlerinde başlayan canlı yayın sırasında performans göstererek gelir elde ediyor. İzleyicilerden gelen bağışların yanı sıra farklı gelir kalemleri de oluşturulabiliyor.

Biletli etkinlik ya da doğum günleri gibi özel günlere yönelik video içerik yayınlayabilen müzisyenler böylelikle gelirlerini artırabiliyor. Hatta talep eden kullanıcılara birebir özel müzik yapmaları da mümkün. Eğlenceye yönelik yeni uygulamaları da devreye aldıklarını söyleyen Bozay, “Kurumsal etkinlik taleplerini karşılamaya başladık. Şirketler çalışanları için motivasyon eğlencelerini bu platform üzerinden düzenlememizi talep ediyor” diye konuştu.

Uygulama aynı zamanda mekan pazaryeri fonksiyonuna da sahip. Kullanıcılar mekanların bilgilerine ve programlarına ulaşarak buralardan gerçekleşecek canlı yayınları da izleyebiliyor. Sadece müzik değil, sahne sanatlarının her türüne kucak açan uygulamada poptan elektroniğe, rock’tan halk müziğine pek çok müzik türü yer alıyor.