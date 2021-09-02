Fuudy, yatırım turundan 1.1 milyon dolar ile döndü

Yiyecek-içecek platformu Fuudy, Seed yatırım turunu 7.1 milyon dolar değerlemeden 1.1 milyon dolar yatırım alarak tamamladı

Fuudy'nin yatırımcıları arasında Barbaros Serdar Özbuğutu (İyzico), Can Hakko, Actera Grup ortaklarından Yağız Çekin ve Mehmet Kösem gibi isimler yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Fuudy, teknoloji, lojistik ve yazılım alanlarında yapacağı iyileştirmelerle müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı planlarken, sürdürülebilirlik alanında da yatırımlar yapacak.

Alınan yatırım ile de İstanbul, İzmir ve Bodrum'un yanına yeni lokasyonlar eklenmesi hedefleniyor.