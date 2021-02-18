GamersHub Türkiye, mobil oyunda başarı yazacak projeler bekliyor

Alışveriş platformu n11.com, Güney Kore'nin en büyük oyun geliştiricisi Netmarble’ın Türkiye ofisi ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile başlatılan Türkiye'nin mobil oyun ekosistemi projesi GamersHub Türkiye'ye bugüne kadar 100'e yakın proje başvurdu.

Türkiye’nin oyun sektöründe daha fazla söz sahibi olması için gün sayan mobil oyun ekosistemi programına, başvuranlar arasında üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar yüksek oranda takımlar bulunuyor.

Oyun Girişimcilik Akademisi ve Hızlandırma Programı çerçevesinde güçlü partnerlerle yola çıkmaya hazırlanan projeye katılmak isteyen genç yetenekler ve kurumlar 19 Şubat 2021 tarihine kadar başvurabilecek.

Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve ilgili eğitimler Netmarble Turkey tarafından verilecek. Gençler aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından oyun tasarımı, UI tasarım, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.

10 hafta sürecek

Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında eğitim düzenleyecek.

10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek. Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek.

Güçlü oyunlar inşa edilecek

GamersHub Türkiye projesinde AWS iş birliğinde AWS Game Tech’in eğitim, iş, teknik rehberliği ve uzmanlığından yararlanıp AWS hizmetleri ve teknolojisine erişim sağlanabilecek. 175'ten fazla hizmetin yer aldığı AWS hizmetleri 13 yıldır kullanılıyor. AWS ile oyun stüdyoları daha hızlı inşa ediliyor ve akıllı çalışmalar hayata geçiriliyor. Mentörlük programı katılımcıları dünyanın en büyük oyun şirketlerinin yüzde 90’ıyla beraber AWS’yi kullanacak, AWS Game Tech takımıyla beraber çalışacak, Epic Games, Supercell ve Rovio gibi şirketlerin çalışma tecrübelerinden yararlanacak.