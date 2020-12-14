Garanti BBVA Partners başvuruları başladı

Garanti BBVA, uzun yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile etki yaratmaya devam ediyor. 2015 yılında başlayan ve bugüne kadar 60’dan fazla girişimciye destek verilen Garanti BBVA Partners’ın yeni dönem başvuruları da 14 Aralık 2020-14 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

Garanti BBVA Partners bünyesinde işini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak ve hayata geçirmek için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veriliyor. Bu kapsamda, girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin sağlandığı Garanti BBVA Partners’ın 2020 yılı ikinci dönem başvuruları 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler.

60’dan fazla girişimci desteklendi

Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı, 2015 yılında hayata geçirildi. Program ile yenilikçi fikirlerin, sürdürülebilir bir işe dönüşmesi ve gelişmesi için girişimcilere imkanlar sunuldu. Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’na bugüne kadar 60’dan fazla girişimci katılmaya hak kazandı. Programa seçilen girişimciler, Garanti BBVA Partners’in sunduğu ofis alanı, mentorluk, danışmanlık hizmetleri, eğitim ve seminer, teknik ve altyapı destekleri başta olmak üzere birçok fırsattan yararlanabiliyor.