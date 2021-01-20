Garanti BBVA, yeni iş kuranları bekliyor

İşini yeni kuran girişimcilere cesaret vererek, destek olacak yolları ve kaynakları bulmalarına yardımcı olan Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’na başvuru dönemi tamamlanmak üzere. 2015 yılında hayata geçirilen program, her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimi destekleyerek ekosisteme kazandırıyor.

Garanti BBVA Girişim Bankacılığı ve Garanti BBVA Partners Koordinasyon Yöneticisi Selin Öz, bugüne kadar 60’tan fazla girişime destek verdiklerini söylüyor. Girişimlerin bugüne kadar aldığı yatırımın 20 milyon liranın üzerinde olduğunu da sözlerine ekleyen Öz, “Bu yıl da seçilecek 10 girişimcimize destek olarak ekosistemin büyümesine katkımıza devam edeceğiz” diyor.

Selin Öz ile pandemi ile girişimcilik dünyasında nelerin değiştiğini, yeni dönem için hangi sektörlerin öne çıktığını ve sürdürdükleri programın startup’lara sağladığı olanakları konuştuk.

Garanti BBVA’nın girişimcilik ekosistemine verdiği destekten bahsedebilir misiniz?

Garanti BBVA, uzun yıllardır içinde bulunduğu toplumun ve aslında dünyanın sürdürülebilir geleceği için katkı sağlayan faaliyetlerini sürdüren bir kurum. Bu çerçevede, BM tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın çoğuna da hizmet ediyoruz. Stratejik olarak önceliğimiz olan girişimcilik konusuna büyük bir önem veriyoruz ve bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Uzun yıllardır kadın girişimciliğinden sosyal girişimciliğe uzanan, girişimciliğe özel ürün ve hizmetlerle desteklediğimiz çok çeşitli platformlarda çalışmalara imza atıyoruz.

Pandemi süreci bu yöndeki çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

Yaşadığımız pandemi süreci, hayatın doğal akışını dijital dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdi. GarantiBBVA olarak 25 yıldır teknolojiye yaptığımız yatırımların meyvesini bu süreçte sağladığımız kesintisiz hizmetle aldık. Bu dönüşüm girişimcilik etkinliklerimiz için de çok etkin ve kapsamı geniş bir fırsat sundu bize. Çalışmalarımızı online platforma taşıyarak yaygınlığımızı ve hızımızı artırdık. Bu şekilde Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Bu sürecin etkilemediği alan ya da sektör yok gibi. Bazı sektörlerin yükseldiğini ve bazılarının zorluklarla mücadele ettiğini gözlemliyoruz.

Tüm bu tabloya rağmen, girişimcilerin çevik yapıları gereği bu sürece çok hızlı uyum sağladıklarını ve mevcut iş yapış modellerini yeni ihtiyaçlara göre adapte edebildiklerini gördük. Ülkemiz, girişimcilikte yüksek bir potansiyele sahip. Hala gidilecek yolumuz ve atılacak adımlarımız olmakla birlikte, bu kapsamda ülkemizdeki güncel gelişmeler mutluluk verici.

Örneğin, Türkiye'de girişimler bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam 46 yatırım ile yaklaşık 60,3 milyon dolar yatırım aldı. Bu rakam, bugüne kadar açıklanan 106 yatırım ile 115 milyon dolara ulaştı. Girişim sermayeleri 176 milyon dolarlık fon bularak rekor kırdı. Aslına bakarsak, pandemi döneminde biraz da krizi fırsata çevirmek gibi bir yaklaşım gündeme geldi. Startup’lara yatırımlarda görülen bu önemli orandaki artış, yatırımcıların da temkinli davranmak yerine yeni iş alanlarına odaklandıklarını gösteriyor.

Garanti BBVA Partners’ta yürüttüğünüz programla nasıl bir destek sağlıyorsunuz?

Yıllara dayanan uzmanlığımız, deneyim birikimimiz ve sahadaki gözlemlerimizle her geçen gün girişimcilik kültürünü besleyip geliştirecek “neler yapabiliriz?” sorusunu sorup yaratıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

Garanti BBVA Partners da yine aynı bakış açısıyla, ekonominin itici güçlerinden olan ve katma değer yaratan erken aşamasındaki girişimcilere destek olduğumuz bir program. Garanti BBVA Partners’ı 2015 yılında her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla hayata geçirdik.

Girişimcilere ne gibi fırsatlar sunuluyor?

Programa katılmaya hak kazanan girişimlerin yenilikçi fikirlerinin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesine destek olurken girişimin büyümesi için de fırsat sunuyoruz. Aynı zamanda da çalışma alanı, mentorluk, iş birliği ve referans fırsatları, pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, eğitim ve seminerler, teknik ve altyapı desteği de veriyoruz. Bunların yanında da diğer girişimciler ve yatırımcılarla geniş çaplı bir network faaliyeti gerçekleştirme imkanı sunuyoruz.

Kimler başvuruda bulunabiliyor?

Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabiliyor. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabiliyor.

Ağırlıklı hangi sektörlerden ilgi var?

Programın altıncı yılına girerken diyebilirim ki; sağlıktan lojistiğe, eğitimden çevreye faaliyet alanları çok geniş yelpazede olan ağırlıklı teknoloji tabanlı girişimcilerden başvurular alıyoruz. Faaliyet alanı ne olursa olsun girişimin büyümesi ve ölçeklenmesi için yaptığı işte teknolojiyi doğru kullanan girişim fark yaratabiliyor. Son dönemlerde çevre ve dönüşüm konularında faaliyet gösteren girişimlerde artış olduğunu gözlemliyoruz.

Bununla ilgili girişimcilerimiz arasında bulunan Ottan Stüdyo, ileri dönüşüme güzel bir örnek. Meyve-sebze kabukları ve dökülen yapraklar gibi organik atıklardan sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ileri dönüştürülmüş, estetik ve kaliteli ürünler tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor.

COVID-19 pandemisiyle birlikte sağlık girişimleri öne çıktı mı?

Tüm insanlık için tartışmasız en hayati önceliğin sağlık olduğu bu dönemde, hiç şüphesiz ki bu alanda değer yaratan girişimlerin sayısında ve görünürlüklerinde de artış oldu. Bu alandaki önemli girişimlerden olan Yeşil Science da Garanti BBVA Partners’ın kıymetli girişimlerinden biri. Dünyanın yapay zeka destekli ilk grip asistanı olan FluAI’ı yaratan Yusuf Yeşil, hastanelerde uzun bekleme süreleri, muayene ve ulaşım maliyetleri, hastaneden enfeksiyon bulaşma riski, hastanelerin yoğunluğu karşılayamaması gibi problemleri ortadan kaldıracak çözüm sunan bir aplikasyon hayata geçirdi.

Hastalık belirtisi gösteren kişilerde, hastaların ateş, öksürük ve benzeri şikayetleri ile boğazının fotoğrafı üzerinden yapay zeka analizi yaparak hastalık durumu hakkında bilgiler ve öneriler vererek sağlık alanında oldukça inovatif bir çözüm sunuyor.

Başvuru dönemi ne zaman sona erecek?

2021 dönemi için başvurularımız 14 Aralık 2020’de başladı ve 22 Ocak’a kadar da devam edecek.



MEETUP SERİSİ İLE GÜNCEL BİLGİLER AKTARILIYOR

İki yıl önce girişimcilik ekosistemine katkıyı pekiştirmek üzere Garanti BBVA Partners Meetup serisini başlatıldı. IE Business School iş birliği ile hayata geçirilen ve girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan bu master class etkinlikleri, girişimcilerin bakış açısını geliştirmeleri ve işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak güncel bilgiler edinmeleri kapsamında etki yaratması hedefleniyor.

2021 yılında da bu etkinliklere devam ediliyor. Yılın ilk etkinliği Güven-Zor Zamanlarda Temel Liderlik Vasıfları başlığıyla, 18 Ocak’ta gerçekleştirildi. Garanti BBVA Partners, Meetup serisi ile 2021 yılı boyunca, her ay farklı konu başlıkları ve konuşmacılar ile birçok katılımcıya ulaşılması planlanıyor.