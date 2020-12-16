Gateoftec, 1 milyon dolarlık yatırım aldı

Yapay zeka, bigdata ve mağazacılık sistemi ile B2B temelli ihracat girişimi Gateoftec, ilk yatırımını aldı. 2017 yılında Murat Işık, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) tarafından İstanbul'da kurulan ve şirketleşmesini yeni tamamlayan Gateoftec, A serisi yatırım turunda 1 milyon dolarlık yatırım aldı.

Gateoftec'ten yapılan açıklamaya göre, alınan 1 milyon dolarlık yatırım, şirketin yapay zeka destekli ve mağazalaşan ihracatın geliştirmesi için harcanacak. Yeni yatırım, 20 kişilik ekibiyle hizmet veren girişimin ocak ve kasım ayları arasında pandemi döneminde yüzde 150 gelir artışı yaşamasından ve ihracat merkezleri açılışlarını desteklemek için tekliflerini genişletmesinden sonra yapıldı.

İhracat alanında gerçek zamanlı veri topluyor

Verilen bilgilere göre, en son 2019 yılında roadshowları ile saha çalışmalarını bitiren Gateoftec, bugüne kadar 85 milyon dolar ihracat için aracılık ve platform hizmeti verdi. "Showgate", "Newsgate" ve "İhracat Talepleri" isimli ürünlere sahip olan Gateoftec, bu ürünler sayesinde ihracat alanında gerçek zamanlı veri toplayabiliyor. Elde edilen veriler üzerinden ihracatın ilerlemesiyle ilgili bir sistem ve yol haritası da hazırlıyor. Bu sayede Gateoftec kullanıcıları elde ettikleri veriler üzerinden ihracat ile ilgili kararlar alabiliyor.

Gateoftec'in algoritmaları, ihracat verilerini yaklaşık 12 milyon uluslararası kullanılabilir ihracat alıcı ağı ile eşleştiriyor. Platformdaki alıcılar, tahmini fiyat, talep, ilgili emtiayı ve toplam ihracatı hesaba katan anlık fiyat teklifleri talep edebiliyor, ardından kendilerine doğrudan veya Gateoftec API'ları aracılığıyla alıcı iletişimi seçeneği sunuluyor. Platform, makine öğrenimini kullanarak ihracat için pazar, müşteri, fiyat, ürün eşleştirme ve ihracat endeksi de dahil olmak üzere ihracat verilerini tekdüze sınıflandırma görevini otomatikleştiren kendi geliştirdiği şirket içi bir sisteme de sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gateoftec Genel Müdürü Murat Işık, "Türkiye'nin yapay zeka ilk ihracat projesi olan ve fırsatlar ülkesi Türkiye sloganı ile dünyayı Türkiye'ye çağıran proje Gateoftec, KOBİ'lerin çözüm ve gelişim anahtarıdır. İhracatı için bigdata, analiz, yol haritası, düzemli veri akışı, standardizayon, ürünün serbest dolaşımı ve Türkiye'ye özgü destekleri ve Türkiye'ye yatırım yapacak olan yabancı yatırımcı için makine öğrenmesiyle ile yol haritası ve strateji üreten sistem, fiziki mağazalarla ürün ihracat ve hizmet ihracat için oprasyon merkezleri kurarken Türkiye'nin yurtdışı lojstik merkezlerini de inşaa edecek." şeklinde konuştu.

Birçok platformla çalışıyor

Türkiye’nin e-ticaret, e-ihracat hacmini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Murat Işık, “Dünyanın önde gelen küresel organizasyonlarını, veri kaynaklarını ve faaliyetleriyle uluslararası ticareti tanımlayan birçok platformla çalışıyoruz. Türkiye’deki ihracat ekosisteminin üyelerinin gerçek anlamda küreselleşmelerine destek olmayı ve üyelerine katma değerli servisler sunmak için emek harcıyoruz.” dedi.