Gaziantep'te örnek girişim: Modern tarımı öğrenip kooperatif kurdular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin İpekyolu Kalkınma Ajansı'yla (İKA) yaptığı işbirliği meyvelerini vermeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan İKA'nın 5,5 milyon lira destek verdiği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurulan Tarım Okulundan mezun olanlar üretime başladı.

Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda şimdiye kadar 200 kadın eğitim aldı. Aralarında bulunan yedi kursiyer, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurarak örnek bir girişime imza attı.

Yetiştirdikleri sebze ve meyveleri işleyen kooperatif, Ezogelin markasıyla satışa başladı. Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Senem Türkkan kooperatiflerinde patlıcan, biber, domates ekip, sonra da sattıklarına söyledi.



"Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum"

Kooperatifin kendilerine bilgi, tecrübe ve güç kazandırdığını söyleyen Türkkan, "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kazandığım ilk parayla kızıma telefon aldım, aile bütçemize destek oluyorum" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda ziraat yüksek mühendisi olan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi kurucularından Saadet Toğaç da bu kooperatifle Gaziantep genelinde tüm kadınlara dokunmak istediklerini vurgulayarak, "Kooperatifi 7 kişiyle kurduk ama belki ileride 70, hatta 700 kadın olacağız." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi kadınlardan Tuğba Taşdemir, 25 yaşında olduğunu, yaptığı evlilikten doğan üç çocuğundan ikisini maddi durumunun yetersizliği nedeniyle eski eşine bıraktığını belirterek, "Bir kızım yanımda. Bu kooperatife geleli iki ay oldu. İyi ki girdim, kızımla kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Burada kendimi geliştirip, gelirimi artırınca iki çocuğumu da yanıma almak istiyorum." diye konuştu.

Kadınların birlik olmasının önemini vurgulayan Pakize Kut da "Okumayan çok sayıda genç kız var. Eşinden boşanan kadınlar var. 'Yok, gitme, ayıp' demesinler. Bir araya gelelim, üretelim. Kadının bir gücü olduğu ve üretebileceği insanların kafasına kazınsın." dedi.

Ezgi Polat ise arkadaşlarını kooperatif konusunda teşvik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben yapıyorsam, siz neden yapamayasınız diyorum arkadaşlarıma. Çok mutlu oluyorum. Çünkü kendi alın terimle bu maaşı alıyorum. Çok güzel bir duygu kendi ayakları üzerinde durmak."

Sırada ihracat var

Halen iç piyasaya satışı yapılan ürünlerin ihracatı ile ilgili çalışmalara da başlandı. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Tarım Okulunda bölgede çiftçilik yapan kadınlara öncelik verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuz 4 derslikten oluşuyor. Kadınlar başta olmak üzere buradaki üreticilerimize girişimcilik, yöresel ürünleri işleme, kooperatifçilik, satış, pazarlama ve markalaşma konusunda eğitimler verdik. Okulumuzdan şu ana kadar 220 çiftçimiz faydalandı. Bunlardan 200'ü kadın kursiyer. Geleneksel yöntemlerle tarım yapan kadınlar, okul sayesinde teknik eğitim aldı ve nitelikli ürünlere yöneldi. 7 kadın kursiyerimiz örnek bir girişimcilik sergileyerek Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurdu. Ürünlerini 'Ezogelin' markasıyla iç pazarda satışa sunmaya başladılar. İhracat yapmaları için de gereken desteği vereceğiz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz da Tarım Okulunda pratik ve teorik eğitimler verdiklerine işaret ederek, "Eğitim salonlarımızda öncelikle sunumlar yapıyoruz. Daha sonra sera ve açık alanlarda uygulamalı eğitimlere geçiyoruz. Burada hastalık, gübreleme, hasatla birlikte bölgede yetişen ürünlerin avantaj ve dezavantajlarını anlatıyoruz." bilgisini verdi.



Ezo Gelin kimdir?

Açıklamaya göre, 1900'lü yılların başında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğan ve asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, yaşam öyküsüyle türkülere, filmlere konu olmuş biri. Bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, istemeyerek de olsa Suriye'de bulunan bir kişiyle evlendirilir. Ezo Gelin'in memleketine ve Türkiye'ye olan hasreti yaşamının sonuna kadar sürer. Mezarı daha sonra Türkiye'ye getirilen Ezo Gelin'in dillere destan güzelliği de nesilden nesile anlatılır.