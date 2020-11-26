Geleceği değiştirecek fikirler Fark Holding'le hayat bulacak

Volvo, Man, Mercedes gibi global otomotiv devlerinin tedarikçisi Fark Holding, TÜBİTAK destekli Think BİGG programıyla işbirliği yaptı. Girişimcilere destek sağlamak üzere programa dahil olan holding, yeni hikayeler yaratacak fikirleri erken aşamada keşfedip, yetiştirmeyi hedefliyor.

Girişimciliği, iş modeli içinde önemli bir yerde tutan Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, TÜBİTAK desteğine ek olarak, profesyonel çalışanlara da kurumlarına sunabilecekleri yeni projeler ve birlikte büyütülebilecek iş planı hazır girişimlerle ilerleme desteği sunacaklarını söylüyor.

COVID-19 pandemisinin oluşturduğu yeni dünyada yeni yatırımlar için kolları sıvayan holding, yaşam bilimleri alanında görüştüğü 50 girişim arasından birine yatırım yapma kararı aldı.

Bu dönemde sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını söyleyen Serter, “Tarım, yaşam, kültür ve kadın girişimcilik temelli alanlardaki girişimlere destek vermeyi hedefliyoruz. Bu konulara ilgi duyan, stratejisinde bu alanlarda gelişim hedefleyen şirketlerle de iş birliğine kapımız her zaman açık. Çünkü daha iyi bir geleceğin, ancak birlikte olursak geleceğini biliyoruz” diyor.

Ahu Büyükkuşoğlu Serter’le Think BİGG’le başlayan projeyi ve girişimciliği konuştuk…



Think BİGG’le kaç girişimciye ve ne tür projelere ulaşmak istiyorsunuz?

Think BİGG programımızla mobilite, yaşam bilimleri, sürdürülebilir yaşam tarzı ve merak kabini dikeylerimizin odak alanlarında geleceği değiştirecek fikirleri Fark Labs çatısı altında hayata geçirmek isteyen tüm girişimci adaylarını bekliyoruz.



Programa katılan ilk sanayi kuruluşu olarak girişimcilere ne gibi fırsatlar sunacaksınız?

TÜBİTAK’ın BİGG programının uygulayıcı kuruluşlarına baktığınızda; girişimciler, çoğunlukla üniversiteler veya kuluçka merkezleri üzerinden başvurularını yapıyor. Programdaki tek uygulayıcı kuruluş unvanına sahip sanayi şirketi olarak tüm süreci kendimiz yürüttüğümüz ve girişimcilere birebir dokunduğumuz bir tasarım yaptık.

Özellikle de iç girişimciliği teşvik eden Comodif ve DUCKT gibi başarı hikayelerine sahip bir kurum olarak; süreçlerin hem girişimciler hem de kariyerini değiştirmek isteyen çalışanlar için ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Katılımcılar tüm program boyunca; şirket yöneticilerimizden deneyimlerini paylaştıkları eğitimler ve uzmanlarımızdan teknik destek ve mentörlük alabiliyorlar. Erken aşamada BİGG partnerlerimize PoC, Pilot ve erken aşama yatırım ve Fark Labs’te ücretsiz ofis imkanı sunuyoruz. Bu sayede girişimcilik yoluna giren herkese TÜBİTAK desteğine ek olarak, profesyonel çalışanlara da kurumlarına sunabilecekleri yeni projeler ve birlikte büyütebileceğimiz iş planı hazır girişimlerle gitmesine destek oluyoruz.

BİGG sürecinde TÜBİTAK’a giden girişimcilerin büyümesini sağlamak amacıyla hızlandırma programımızla da birleştirerek, programı tamamlayan girişimleri kendi yoluna bırakmak yerine, global oyuncu oldukları zamana kadar ellerinden tuttuğumuz bir partner oluyoruz. Better. Future. Path hızlandırma programımızla Fark Holding’in global Fark Labs ağını açıyor ve yurtdışındaki tüm ofislerimize erişim, birlikte çalışma ve yeni pazarlara açılma fırsatı sunuyoruz.

Girişimlere, tüm etkinliklerimizde öne çıkmaları ve mezun olduklarında kurum ağımızda müşteri bulmaktan, global yatırımcılarla birebir tanıştırmaya kadar yakından takip ettiğimiz destekler sunuyoruz. Bizlerin tüm deneyimiyle geleceğin başarılı girişimlerinin temelini atmak isteyen herkesin, Think BİGG programımıza başvuru yapmasını bekliyoruz.

Peki ne zamana kadar ve nasıl başvurabilirler?

Hayallerinin temelini Fark Labs'le atmak isteyen tüm girişimciler, 7 Aralık'a kadar www.betterfuturepath.com üzerindeki Think BİGG sayfasındaki formu doldurarak başvuru yapabilir.

Fark Holding'in girişimcilikle ilgili çalışmalarını öğrenebilir miyiz?

Holding bünyemizde sektörleri değiştiren ve değiştirecek olan trendleri doğru analiz etmek, fırsatları yakalayabilmek ve değişen dünyanın öncü oyuncularından olabilmek için akıllı ulaşım teknolojileri ve mobility (hareketlilik) alanlarına Türkiye, Amerika, Avrupa ve İsrail’de yatırım yapmak üzere 2016 yılında F+Ventures’ı kurduk. F+ Ventures ile otomotiv dikeyinde Türkiye’deki tek ve dünyada da sayılı tematik risk sermayesi şirketi olma fırsatını yakaladık.

İlk yatırımımız ve iç girişimimiz olan Comodif ile klasik bir plastik üreticisinden Türkiye’nin önde gelen bağlantılı araç platformunun büyümesine yardımcı olacak yazılım dünyasına girdik. Yurtdışındaki yatırımımız Chargepoint ile elektrikli araç dünyasına çoğu firmadan önce girerek sektörel bilgi birikimimizi artırdık. Geçen sene içimizden doğan DUCKT ile mikromobilite sektöründe tüm dünyada bir yıl olmadan tanınan bir girişimin öncüsü olduk ve Avrupa’nın en büyük fonlarından biri olan InnoEnergy’den yatırım alarak, yeni mikromobilite alanında ilk akla gelen markanın hikayesini yazdık.

Hangi alanlara ne kadar yatırım yaptınız?

F+ Ventures olarak bugüne kadar 500’den fazla girişimciyi birebir değerlendirdik ve toplamda binden fazla girişimciyle tanıştık. Bugüne kadar bu alanlarda; Amerika, Avrupa, İsrail, Avrupa ve Türkiye’de ve 3’ü iç girişimimiz olmak üzere toplam 8 girişime 8 Milyon doların üzerinde yatırım yaptık.

Kurucusu olduğum, Türkiye’nin ilk ve tek kadın odaklı yatırım platformu Arya ile kadın liderliğinde, dünyayı dönüştürmeyi hedefliyoruz. Teknoloji odaklı kadın girişimcilere; girişimlerini büyütmeleri ve ölçeklendirmeleri için gerekli kaynaklara ve sosyal ağlara hızlıca ulaşmasını sağlıyor ve yatırımcı karşısına çıkmaya hazır duruma getiriyoruz. Bugüne dek 100’den fazla kadın girişimciyi hızlandırma programlarımızdan mezun ettik.

2 milyon doların üzerinde yatırım yaptığımız 8 girişim, bugün 30 Milyon dolar yatırım değerlemesiyle, dönüşüm yolculuklarına devam ediyorlar.

Sene başında hayata geçirdiğimiz Fark Labs Yaşam Bilimleri altında ise görüşmekte olduğumuz girişimlerin bilimsel yaklaşımını derinlemesine inceleyip, market potansiyeli ile yatırımcı perspektifimize uyumluluğunu değerlendiriyoruz.

Kendi dışımızda farklı melek yatırım ağları ile de müşterek yatırım da yapabiliyoruz. Tutumlu Anne yatırımını GBA ve EGIAD ile birlikte yaptık örneğin. Yatırımcı pozisyonumuz haricinde, lider iş partneri olarak, girişimlerin hedeflediği yeni pazarlarda büyümesi için yeni yollar açıyoruz.

Destek bulacak girişimlerin başlıkları

✓ Fark Labs Mobilite: Otomotiv, akıllı ulaşım, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, akıllı üretim, kentsel mobilite, malzeme.

✓ Fark Labs Sürdürülebilir Yaşam Tarzı: Kadın girişimcilik, yemek ve kültür, tasarım ve yaşam, sürdürülebilirlik.

✓ Fark Labs Yaşam Bilimleri: Evde bakım, sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık ekipmanları, uzaktan gözlem, dekontaminasyon.

✓ Fark Labs Merak Kabini: Kripto para, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri, nanoteknoloji, blokzincir.