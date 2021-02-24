"Gelecek Kadınların" programı başlıyor

Trendyol ve KAGİDER iş birliğinde başlayan "Gelecek Kadınların" programı ile daha fazla kadının dijitila ekonomiye kazandırılması amaçlarınıyor. Programa destek olmak için moda alanındaki öncü isimler, özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol'da "Gelecek Kadınların Butiği"nde satışa sunulan bu özel parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla KAGİDER'e aktarılacak.

Hedef 3 bin kadın

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, üç yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı'na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış artırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol'da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak ve Trendyol'un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

Trendyol Gelecek Kadınların Programı'na kaynak yaratmak için oluşturulan koleksiyon, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan Başak Dizer, Ceylan Atınç, Hande Can, Nur Bilen Yavuzer, Rachel Araz, Serra Türker, Yasemin Taciroğlu, Tuvana Büyükçınar ve Zeynep Tosun ile birlikte tasarlandı. Koleksiyonun tanıtım çekimlerinde bu isimlerle birlikte Seda Domaniç ve Zeynep Üner de yer aldı.

"Pandemide 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, kadın girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini söyledi. Kadınların hayatın her alanında güçlenmesinin sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yarattığını belirten Mutlu, "KAGİDER ile başlattığımız 'Gelecek Kadınların' programı ile de daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız. Trendyol olarak 10. yılımızda kadın girişimciler için güçlü bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş gücüne katılımının artmasının sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yarattığını aktaran Mutlu, şunları kaydetti: "Bu anlayışla, bugüne kadar teknoloji, eğitim, finansman ve pazarlama desteğimizle binlerce kadınımızın işlerini büyütmelerine katkı sağladık. KAGİDER ile başlattığımız 'Gelecek Kadınların' programı ile de daha fazla kadına ulaşacağız. Trendyol olarak, platformumuzda kadınların katılımına büyük önem veriyoruz. Satıcılarımızda çalışan kadın oranı da yüzde 54 ile Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye'de kadın işverenlerin oranı yüzde 10 iken, Trendyol satıcılarının yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Sadece pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı. Ayrıca Trendyol'un ikinci el platformu 'Dolap'taki 1,1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev kadını ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek oluyorlar. Trendyol olarak, kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

"Daha çok kadın e-ticarette var olacak"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de dünyanın yükselen trendinin girişimcilik olduğunu belirterek, "Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payı, pandeminin oluşturduğu küresel krizle mücadele döneminde çok daha kritik bir öneme sahip hale geldi. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendireceğiz. Daha çok kadın e-ticarette var olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşmenin cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracağını vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı: "Burada kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına düşen, kadınların dijital ekonomide var olmaları için gerekli desteği sunmaktır. 'Gelecek Kadınların' projesi kapsamında KAGİDER Pusula'ya 14. modül olarak yeni bir modül ekledik. Bu modülde hem genel girişimcilik eğitimleri hem de pazaryerinde satış yapan girişimcilerin ihtiyaç duyacakları başlıklar yer almaktadır. Örneğin, bunların arasında, Dijital Girişim, Marka Yönetimi, Tüketici Deneyimleri ile Girişimi Büyütmek, E-Ticaret Hukuku, Influencer Marketing, Ürün Yükleme Hakkında İpuçları, Doğru Maliyet Doğru Fiyat gibi başlıklar bulunuyor. Trendyol'un sağladığı güçlü destek ile gerçekleştirdiğimiz, daha fazla kadın girişimcinin e-ticarette var olmasını sağlayacak ‘Gelecek Kadınların’ programının örnek bir proje olmasını diliyoruz."