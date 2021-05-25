gelHemen, 10 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

Günlük iş ve sosyal hayatta ihtiyaç duyabilecek tüm hizmet konusunda sunucularla alıcıları tek bir platformda buluşturan gelHemen, ICS Bilişim Teknolojileri’nden yatırım aldı. Yatırım için yapılan değerleme ise 10 milyon TL oldu.

Yatırıma ilişkin ortak açıklama yapan gelHemen kurucuları Bora Erbaşoğlu ve İzzet Altınel, şunları aktardı: “2020’nin üçüncü çeyreğinde yeni yatırım arama sürecine girdik. Tohum yatırım turu için Türkiye ve dünyada bireysel, kurumsal ve melek yatırım ağı olmak üzere yaklaşık 20’ye yakın oluşum ile çok sayıda görüşme yaptık. Profesyonel iletişim ağımız aracılığıyla ulaştığımız ICS Bilişim Teknolojileri’ ile de bu kapsamda görüşmelere başlamıştık. Kendilerinin de yoğun ilgi ve iyi niyetli destekleri sayesinde süreç çok olumlu ilerledi ve pazarlama ve satış operasyonları, hukuk ve yasal yükümlülükler ve müşteri hizmetleri çerçevesinde oluşturulan bir yatırım planı ile tohum yatırım sürecini tamamlamış olduk. Tohum yatırım sürecinin kısa zaman önce sonlanmasını takiben tüm paydaşlar ve sahip olduğumuz kaynaklar ile çalışmaya hız verdik. Amacımız planlarımızı hızlıca hayata geçirmek. Çok yakın zamanda hem üye sayısı hem de üye sayısı artış hızının yüksek seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz.”

"Unicorn olmaması için hiçbir engel yok"

gelHemen’in bir unicorn olmaması için hiçbir sebebin olmadığını belirten ICS Bilişim Teknolojileri Kurucu Ortakları Mustafa Gayır ve Uğur Berke Kayıkçı ise, şöyle konuştu: “Günümüzde mobil uygulamalar özellikle de kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olanları hızla büyüyor. gelHemen de bunlardan biri. Uygulamayı en ince detaylarına kadar inceledik, gördüğümüz o ki hem kullanım kolaylığı hem de yazılım teknolojisi rakiplerinden çok ileride. Ayrıca büyümeye çok açık, örneğin bugün Portekiz’den, Brezilya’dan, Çin’den biri uygulamayı indirse hemen kullanmaya başlayabilir. Böyle bir uygulamanın pazarlama desteği ile bir unicorn olmaması için hiçbir engel yok. Yatırım ile bizim taraf daha çok pazarlama kısmında görev alacak. Uygulamaya hem usta, uzman yani işi yapacak grupların gelmesini hem de büyük kitlelerin yani hizmeti alacak olanların katılmasını sağlamak bizim tarafın işi olacak. Bu paralelde teknoloji paydaşlarımızı da arttırmak adına çalışmalara başladık."