100 kere “Hayır” cevabı aldı ama..

20 Temmuz 2019

Çok kez reddedilmiş olsanız bile yolunuzda devam etmeniz gerektiğini bilmek çok büyük bir başarı.

31 yaşındaki Melanie Perkins, genç yaşından beri yaratıcı işleri hayata geçiriyor. Avustralya'nın Perth şehrinde evden satmak üzere el yapımı eşarplar tasarlayarak ilk girişimini hayata geçirdiğinde 14 yaşındaydı. Perkins, 22 yaşındayken bir sonraki şirketini kurdu. Okullara yıllıkları tasarlamaları için online bir sistem sunan Fusşon Books, bugün Avustralya’daki en büyük yıllık yayıncısı ve Fransa ile Yeni Zelanda’da varlık gösteriyor.

Perkins, 2013 yılında uzmanlık derecesi ne olursa olsun kişilere oldukça profesyonel tasarımlar hazırlama imkanı sunan Canva ile üçüncü işini hayata geçirdi.

Bugün Canva, 190 farklı ülkede 10 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip. Platform, 100 dilde mevcut ve 3 milyondan fazla görselden oluşan bir kütüphaneye sahip. 250'den fazla çalışanı olan şirketin değeri, Ocak 2018 itibariyle 1 milyar dolar olarak tespit edildi.

Perkins, 2016 yılında “Forbes Asia’nın 30 Under 30 “ (30 yaş altı 30 girişimci) listesinin Teknoloji Girişimi kategorisine seçildi.

Gününüze nasıl başlıyor ve tamamlıyorsunuz?

Her sabah yaptığım ilk şey, Canva’nın sosyal medya hesaplarına giriş yapmak ve topluluğumuzun neler yaptığını görmek. İnanılmaz tasarım hikayelerini duymayı ve platformumuzun geliştirilmesi gereken yönleri ile ilgili geri bildirimleri almayı çok motive edici buluyorum.

Üzerinde çalıştığım şeyi bırakmayı ve uyumaya gitmeyi her zaman zor buldum. Bu yıl, bunun için ekstra çaba gösteriyorum. Beni hizaya sokacak bir fiziksel bir takvimim var ve en az 8 saat uyuduğum günleri takvime işaretliyorum.

Size göre strateji neye odaklanmalı?

Başarılı bir lider olmanın ve ekibin hedeflerine ulaşması yönünde kararlar almasına yardımcı olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi; iletişim. Başlangıçta, bir masanın etrafında oturan sadece birkaç kişi vardı ve herkes diğerinin ne yaptığını biliyordu. Bugün Sidney ve Manila'daki iki ofisimizde 200’den fazla kişiyiz. Herkesin mümkün olduğunca bilgiye sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor.

Hafta boyunca her takım, günlük süreçleri ile ilgilenir. Cuma günleri, şirket genelinde herkesi bir araya getirmek ve bilgi paylaşmak için harika bir fırsat olan bir stand up yaparız. Küçük, güçlendirilmiş ekiplerden oluşan yapımız, herkesin hızlı hareket etmesini sağlar ve ayrıca her ekibin kendi çalışmasına sahip çıkmasına yol açar. Böylece olabildiğince etkili ve yaratıcı olmak mümkün olur.

Çocukken ne olmayı hayal ediyordunuz?

Tasarımın hayatımda her zaman büyük bir rol oynadığını söyleyebilirim. 14 yaşımdayken ilk işim olan Perth ile el yapımı eşarplar üretmeye başladım ve mağazalarda, marketlerde satıldılar. Bir iş kurmanın bana verdiği özgürlük hissini ve heyecanını asla unutmadım. Bu beni Canva’nın oluşumuna yönelten itici güçlerden biriydi.

İş hayatınızda yaşadığınız en zorlu olay neydi?

En korkutucu tecrübelerden olan reddedilmeyi çok erken yaşadım. Bu bana hedefime odaklanmanın ve ısrarcı olmanın çok önemli olduğunu öğretti. Bir yatırımcıdan zor bir soru aldığımızda ya da yatırım yapmamasının nedenini söylediklerinde neyi değiştirebileceğimize odaklandık. Soruları cevaplamak ya da reddedilme nedenini düzeltmek için her toplantıdan sonra -yılda yüz defadan fazla- saha yaklaşımımızı revize ettim.

Normal koşullarda 100'üncü “'hayır' dan sonra yapılması gereken şey, durmak olacaktır, ama sebat etmelisiniz. Enerjimi sürekli olarak yeniden tanımlayabileceğim ve düzeltebileceğim şeylere odakladım. Vizyonuma inanan ve benimle yola çıkacak insanları bulmaya çalıştım.

İşinize yaklaşımınızı belirlerken sizi en çok kim etkiledi?

Benim için önemli bir an, Google Haritalar'ın kurucu ortağı Lars Rasmussen ile tanışmam oldu. O zamana kadar büyük, dünyayı değiştiren şirketleri hayata geçiren insanların normal, hoş insanlar olabileceğini düşünmemiştim.

Canva için bakış açımı ve vizyonumun ölçeğini kökten değiştirdi. Lars ayrıca, istisnai bir teknoloji ekibini oluşturmamıza yardımcı oldu ve doğru kurucu ortağımız eski Googler, CPO'muz Cameron Adams ve CTO'muz Dave Hearnden'i bulmamıza yardımcı oldu.

Aldığınız en önemli tavsiye ne oldu?

Start-up yatırımcısı ve danışman Paul Graham'dan harika bir alıntı yapacağım: "En iyi start-up fikirlerinin ortak üç özelliği vardır: Onlar kurucularının kendilerinin istediği ve kendilerinin inşa edebileceği şeylerdir ve çok az kişi bunun yapmaya değer olduğunu düşünür ".

Kullanıcılarınıza veya müşterilerinize ne oluşturmanız gerektiğini sorabileceğinize inanmıyorum. Koçluk yaptığım öğrencilerin tasarım programlarını öğrenmek ve uygulamak için aylarca verdikleri mücadeleyi izlerken Canva fikrine ulaştım. Öğrencilere ne istediklerini sorsaydım, kullandıkları tasarım yazılımlarının geliştirilmesini isterlerdi ve herhangi bir tasarım tecrübesine sahip olmayan bir kişi tasarım yapabileceğini kesinlikle düşünmezdi. Bununla beraber tasarım hakkında hiçbir şey bilmeyen insanları izlemek, Canva'nın temelini oluşturan içgörüyü sağladı bana.

Şu anda ne öğreniyorsunuz?Ve sizin için önemi?

Canva'yı daha fazla pazara tanıtmak, tüm ekip için çok büyük ve inanılmaz heyecan verici bir öğrenme deneyimi oldu. Pek çok ülkenin tasarım estetiği üzerine birçok araştırma yaptık. Çeşitli festival ve kutlamalar için yerelleştirilmiş şablonlar oluşturduk. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cadılar Bayramı vardı ancak Almanya'da tasarım topluluğumuz Oktoberfest için şablonlar arayacaktı. Tasarım , hiç durmayan bir öğrenme süreci.

Bir girişimde bulunmak isteyenlere önerileriniz neler olur?

Bir girişimciye verebieceğim en büyük tavsiye, gerçek bir sorunu çözmeleri. İnsanların umursadığı bir sorun bulursanız, işiyönetmek için gerekli olan tüm diğer unsurları çok daha kolay idare edeceksiniz. Çok pahalı yazılımlara yatırım yapsanız da yıllarca eğitim alsanız da ilgi çekici, profesyonel görünümlü grafik tasarımlar oluşturmanın inanılmaz derecede zor olması bir sorundu ve Canva ile buna bir çözüm ürettik. Tasarım artık sadece bazı kişilerin yapabileceği bir şey değil, her mesleğin mesajını iletmek içim tasarıma ihtiyacı var.

İkinci önerim, işinizi genişletmeden önce daha niş bir alanda fikrinizi denemeniz. Canva fikrini, ilk işim olan online yıllık alanındakki Fusion Books ile Avusturalya’da test ettik. Bir çok şey öğrenip fikri ispatladıktan sonra, daha büyük bir alanda mücadele etmeye hazırdık - herkesi tasarım yapmaları için güçlendirdik.

Kendinizi geliştirmek ve tükenmemek için ne yapıyorsunuz?

Fırsat bulduğumda seyahat etmeyi çok seviyorum. Üniversite tatillerinde Hindistan, Güneydoğu Asya ve Afrika’da aylar geçirdim. Her zaman yeni tecrübeler edinmekten, konfor alanımı ve yeteneklerimi zorlamaktan hoşlandım.

Hangi kitap bakış açınızı etkiledi ve neden?

Robert Hoekman’ın Designing the Obvious isimli kitabından çok şey öğrendim. Kişilerin kullanımı kolay, eğlenceli ve yararlı bulabilecekleri online deneyimlerin nasıl oluşturulabileceğini anlatıyor.