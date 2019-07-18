Genç girişimciler için ERASMUS Programı

18 Temmuz 2019

ERASMUS for Young Entrepreneurs; Avrupa genelinde yeni girişimciler ile tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi değişim olanağı sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir program. Katılımcılar karşılıklı bilgi ve tecrübe transferinin yanı sıra Avrupa'da yeni pazarlara erişim olanağından faydalanıyorlar. Ev sahibi işletmelerde geçirilen 1-6 ay arasındaki değişimler kapsamında yeni girişimciler tecrübeli girişimcilerle etkileşimde bulunuyor ve bir işletmenin nasıl yönetildiğini öğreniyorlar. ERASMUS for Young Entrepreneurs Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Her iki girişimcinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak değişim süresi 1-6 ay arasında planlanıyor ve Erasmus programı kapsamında finansman sağlanıyor.

Kimler katılabilir?

Avrupa Birliği ve program ülkelerinde yaşayan veya bir şirket yöneten girişimciler katılabilir.

Yeni Girişimciler: Ayakları yere basan bir iş planı ile yeni bir iş kurmayı ciddi olarak planlayan girişimciler veya son 3 yıl içerisinde kendi işini kurmuş kurucular olarak tanımlanıyor.

Ev Sahibi Girişimciler: Küçük veya orta boy büyüklükte bir işletmenin sahibi veya yöneticisi olup, misafir edecekleri yeni girişimcilerle deneyimlerini paylaşmya ve mentorluk yapmaya gönüllü kişiler olarak tanımlanıyor.

Daha fazla bilgi ve BAŞVURU için: www.erasmus-entrepreneurs.eu