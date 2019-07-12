Üniversite eğitiminin girişimciye kazandırdığı 5 beceri

12 Temmuz 2019

Son yıllarda dünyadan bazı başarılı girişimciler, üniversite eğitiminin gerekliliğine ilişkin eleştirel yaklaşımlarda bulunarak kendi işini kurmanın okulun kendisinden çok daha eğitici olduğunu ifade ediyorlar.

Girişimci olmak isteyen gençlerin bir kısmı, üniversite eğitiminin önemini sorgulamaya başladı. Ancak üniversite, hala girişimciler için en iyi seçenek olabilir. Her ne kadar üniversitede aldığınız eğitim, henüz daha çok teorik düzeyde olsa da üniversite yılları girişimler için özelikle önemli beş önemli becerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

1. Farklı beceriler

Üniversitelerin sunduğu bir çok fırsat bulunuyor. Kariyer fuarları, kulüp toplantıları, kampüs işleri, konuk konuşmacı etkinlikleri ve buluşmalar genellikle öğrenciler için eşsiz fırsatlar. Her ne kadar dikkatinizi dağıtacak bir çok aktivite bulunsa ve zamanı iyi kullanmakta zorlansanız da kesinlikle çok faydalı olabilecek fırsatlara ulaşabilirsiniz. Bu süreçlerde iş dünyasını tanıyabilir, hangi becerilerin öne çıktığını algılayabilir, iş dünyası ile bağlantılar kurmak için önemli adımlar atabilirsiniz. Unutmayın doğru ilişkiler, sıkıştığınız anlarda sizi çözümlere götürebilir.

2. Odaklanma

Girişimcilerin başarısız olma nedenlerinden bir tanesi de vizyonlarını hayata geçirirken ısrarcı olmamaları. Üniversite eğitimi süreci, dış faktörler dikkatinizi dağıtsa dahi odaklanma becerinizi geliştirmenize imkan sağlıyor aslında. Bu da girişimcilik yolunda hayati önem taşıyan bir beceri.

3. Açık fikirlilik

Üniversiteler, nadiren homojen ortamlardır. Öğrenciler cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik durum ve başka birçok faktöre göre çeşitlilik gösterirler. Bu çeşitlilik, üniversiteyi fikirlerin farklılaşabildiği ancak kabul edilebildiği bir yer haline getiriyor aslında. Bu nedenle, akranlar arasındaki farklılıklara uyum sağlayabilmek çok önemli.

Bir girişimcinin karar verme sürecinde farklı fikirleri göz önünde bulundurabilmesi, farklı yaşam biçimlerini dikkate alabilmesi gereklidir. Okul, çok çeşitli fikirlere maruz kalmak ve bunların avantajlarından yararlanmak için mükemmel bir yer.

4. Güçlü iletişim becerileri

İletişim yeteneği olan kişiler, diğerleri ile çalışmayı başarabilirler. Üniversite, kişilerarası becerileri geliştirmek ve bunları ilerleyen ilişkiler için bir temel olarak kullanmak için ideal bir ortamdır. Sınıf arkadaşlarınızla proje geliştirebilir, müzakere yeteneklerinizi geliştirebilir, sorun çözme becerilerinizi artırabilirsiniz.

5. Zaman yönetimi

Okulda da profesyonel iş dünyasında da belirli takvimler vardır ve çalışmalarınızı bu takvime göre organize etmek durumunda kalırsınız. Ancak bireysel olarak çalıştığınızda bir girişimci olarak zorluk çekebileceğiniz konulardan bir tanesi, zaman yönetimi olacaktır. Genellikle ne yapılması gerektiğini bilerek güne başlarsınız ancak uygulanacak katı kurallar söz konusu olmadığında ve günlük rapor verecek kimse bulunmadığında öz disiplini sağlamak sizi zorlayabilir. Nihai hedefi sürekli akılda tutabilmek ve belirsizlikler olsa bile üretken kalabilmek çok önemli.