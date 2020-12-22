Genç girişimciler dizi izlerken İngilizce öğretecek

Çocukluk arkadaşı olan Atilla Arslan ve Okan Demir, yazılım dünyasına olan ilgilerini İngilizce öğretmeye yardımcı olacak bir fikir ile birleştirerek Diziyle Öğren adıyla bir uygulama geliştirdi. Üniversite öğrencisi olan iki genç, yaşıtlarının dizi izlemeye olan alışkanlıklarını görerek İngilizceyi daha hızlı öğrenmelerini hedef aldı.

Platformun dizi veya film izleyen kullanıcılara kelime dağarcığını geliştirme fırsatı verdiğini söyleyen kurucu ortaklardan Atilla Arslan, "Bunun için harcanan zamanı da en aza indirmeyi sağlıyor" diyor.

Diğer ortaklardan Okan Demir de uygulamanın kullanıcıyı öğrenme sürecindeki sıkıntılara yardımcı olacak bir fırsat yarattığını söylüyor ve ekliyor: "Geliştirdiğimiz uygulama izleyiciye seviyesine göre dizi öneriyor. Bu seviyede karşılaşılacağı kelimelerin anlamlarını önceden vererek bilgilendiriyor. Böylece dizi izlerken sık sık telefondan çeviriye bakma zahmetinden kurtarıyor."

Dizi ya da film izlerken İngilizceniz gelişsin

Dil öğrenirken özel bir vakit ayırmak konusunda sıkıntı yaşandığını fark eden ortaklar, bu platformda özel bir zaman ayırmaya gerek kalmadığını belirtiyor. "Biz İngilizce öğrenmek istiyorsanız şu kadar vakit ayırın demiyoruz" diyen Arslan sözlerini şöyle sürdürüyor: “İnsanlar dizi film izliyor zaten, bu süreci biz İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak şekilde yeniden şekillendirebiliriz diyoruz. Diziyi filmi izlemeden önce sitemizden kelimeleri öğrenin alt yazılı izlediğinizde bu şekilde İngilizcenizi geliştirmiş oluyorsunuz.”

Kapandıkları odadan girişim çıkardılar

İki arkadaşın geliştirdikleri fikri, son haline getirmek pek de kolay olmamış. 2019 yaz tatilini yazılımı geliştirmek için harcayan ortaklar, kapandıkları odadan bu girişimi çıkartmış. "Ailelerimiz oyun oynadığımızı sanıyordu" diyen ortaklar, ilerleyen zamanlarda kullanıcı bulma sorunu yaşayarak zor bir dönem geçirdiklerini anlatıyor:

"Başladıktan sonra bir anda siteye herkes akın edecek diye düşündük. Kimse gelmedi. Haliyle motivasyonumuz düştü. Görüşünü almak istediğimiz 200 kişilik bir liste hazırladık. Youtuberlar, teknoloji editörü ve yazarlardan oluşan bu listeye yaptıklarımızı anlatan e-mail attık. İçlerinden sadece dört kişi döndü. Biri de Serdar Kuzuloğlu'ydu. Yanıtı bizi çok mutlu ederek güç verdi. Açıkcası hala keyfim bozulduğunda o maili okuyorum."

Pandemide kullanıcı sayısı iki kat arttı

Ortaklar aldıkları bu güç sayesinde aralarında melek yatırımcı ve start-up yatırımcılarının da olduğu ağa ulaşmak için harekete geçmişler. Birçok yerden olumsuz yanıt aldıkları halde vazgeçmemişler. Startup Market adındaki bir platformdan yaptıkları başvuru onay alınca TİM TEB Girişim Evi'nin de dikkatini çekmiş.

Bu destekle büyümesini hızlandıran Diziyle Öğren, pandemi sürecinde kullanıcı sayısını ikiye katlamış durumda. Yeni desteklerle büyümelerini katlayarak sürdüreceklerine inanan ortakların hedefinde Türkiye'de geniş kitlelere ulaşmak yer alıyor. Sonrasında ise global dünyaya açılmayı hedeflediklerini söyleyen ortaklar, uygulamanın başka dillere de uyarlanabileceğini söylüyor ve ekliyorlar: "En baştan beri yazılım mimarimizi buna göre şekillendirdik. Bir haftalık haftalık çalışma ile başka dillere bu çalışmayı rahatça yapabiliriz."

En başarılı 20 kullanıcıya İngilizce kursu hediye edilecek

Okan Demir, kullanıcıların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni faaliyete geçirdikleri ödül sisteminden de bahsediyor. “Bu ay ödül olarak İngilizce kurs belirledik. En başarılı 20 kullanıcımıza 20 tane İngilizce kursu dağıtacağız.”