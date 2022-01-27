GENÇ UİK geliştirdiği istihdam aplikasyonuna 'melek girişimci' arıyor

Hüseyin GÖKÇE

İş dünyası ile gençler arasında köprü oluşturmak amacıyla kurulan Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği (GENÇ UİK) , geliştirdiği staj ve istihdam uygulaması Internship Stock Market (ISM) için melek girişimci arıyor.

GENÇ UİK Kurucu Başkanı Gökçenur Ataman, gelişmiş ülkelerin temelinin akademide üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılmasının önemine işaret etti. Bilim, teknoloji ve Ar-Ge’ye kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah açısından ileri seviyede olduklarına değinen Ataman, dernek olarak bilgi kaynağı üniversitelerle, sanayi ve kamuyu buluşturma amacıyla hareket ettiklerini söyledi. Sanayi ve kamuyu üniversitelerin altyapı/insan kaynağını bir araya getiren, ISM adlı etkileşimli bir portal ve uygulama oluşturduklarını anlattı. “Kaliteli insan kaynağını işverenle buluştururken öğrencinin seçilen değil, seçen olması için çabalamaktayız” diyen Ataman; güçlü, işleyen ve sürdürülebilir bir yapı kurulmasını amaç edindiklerini bildirdi.

2020 yılında proje aşamasında olan ISM’yi uygulama haline getirdiklerini söyleyen Gökçenur Ataman, gençlerin ulusal ve uluslararası arenada staj imkanı bulduklarını, paydaşların tek bir nokta üzerinden staj ilanı verebildiklerini, eski yeni stajyerler ile staj yapıp iş bulanları görebildiklerini anlattı. Gerek firmalara gerekse öğrencileri online mülakat imkanı veren uygulamada; firma, öğrenci, STK, okul ve kurumların giriş yetkisi bulunuyor ve mülakatlar online gerçekleştirilebiliyor. Ataman, ücretsiz olacak bu uygulamanın diğer uygulamalarda olduğu gibi premium unsurlarla gelir sağlayacağını bildirdi.