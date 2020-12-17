Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Girişimcilere Tam Destek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Halis Ersöz, Mersin Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Uluslararası Sosyal Ağların Türkiye Başkanları'nın açılış konuşmaları ile başlayacak çalıştay; 20 farklı ülkeden başvuran katılımcıların atölye çalışmaları ile sona erecek.

19 Aralık Cumartesi saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında İsmail Hilmi Adıgüzel ve Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu başkanlığında planlanan; sosyal girişimcilik alanında dünyada en çok ülke katılımlı çalıştay olma, Türkiye'de son dört yılda gerçekleştirilen tek uluslararası sosyal girişimcilik çalıştayı olma ve ilk akademik sosyal girişimcilik çalıştayı olma özelliklerine sahip, Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı 2020'ye katılımın yoğun olması bekleniyor.

Geçen yıl 20 farklı ülkeden katılım sağlandı

Geçen yıl 936 başvuru alan ve İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Girişimcilik çalıştayında, Kanada, İngiltere, Endonezya, İtalya, Hindistan, Mısır, İspanya, Yunanistan, Çin, Hong Kong, Portekiz, Gürcistan gibi 20 farklı ülkeden katılımcılar misafir edildi.

Tarama çalıştaylarını önemsediğini dile getiren Çalıştay Başkanı Adıgüzel sözlerine şöyle devam ediyor: "Zira diğer ülkelerdeki sorunlara sürdürülebilir bir yöntem ile başarılı bir şekilde mücadele eden sosyal girişimleri tek bir raporda topluyor kamuoyunun hizmetine sunuyoruz. Her yaştan ve her ülkeden girişimciye ilham olması için güncel örneklerin sık sık derlenip bu şekilde sunulması gerektiğini oldukça önemli buluyoruz.”

Sosyal girişimciliğin globaldeki önemi

Çalıştay Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu ise, sosyal girişimcilik alanının Türkiye’de akademik camiada bilimsel araştırmaların az olduğu ve henüz keşfedilmeyen bakir bir alan olduğunu fakat; dünyada Harvard, MIT, Oxford, Yale, Cambridge vb. akademiye öncülük eden en başarılı üniversitelerde bu alanda açılan programlar ve bölümler sayesinde ana bilim dalı olarak kabul gördüğünü ve oldukça önemsendiğini belirtti. Aynı zamanda Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak sosyal girişimcilik faaliyetlerine gereken değerin verilmesi için bütün çabayı gösterdiklerini ifade eden Hıdıroğlu şu cümleleri de sözlerine ekledi: ‘’Social Business Global ile bu sene yapılan iş birliği neticesinde düzenlenecek çalıştayla sosyal girişimciliğin akademik olarak da kabulüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz” sözleriyle sosyal girişimcilik konusunun önemini vurguluyor.

Adıgüzel ve Hıdıroğlu; “Bu yılki organizasyonu fiziksel olarak yapabilmeyi çok arzu etmemize rağmen sürdürülebilirliğe önem verdiğimiz için pandemi şartlarından dolayı teknolojik imkanları kullanarak online olarak gerçekleştirme kararı verdik. 19 Aralık 2020 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız çalıştay son 4 yıl içinde Türkiye'de girişimcilik ekosistemindeki tek uluslararası çalıştay olma özelliğine sahiptir. Çalıştayda her ülke grubundan en az bir TC uyruklu öğrencinin yer alması sağlanarak elde edinilen deneyimin ve ekip çalışmasının yoğunlukla ülkemizde kalmasını hedeflemekteyiz. Çalıştayda sosyal sorunların tespiti ve çözüm yolu bulunması ile ilgili olarak da aynı anda birçok grupla eş zamanlı atölye çalışmaları yapılacak olup; bu atölye çalışmalarında ise sosyal sorunların tespiti ve bu sorunlara nasıl kalıcı çözümlerin geliştirilebileceğine dair var olan örnekler ışığında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Katılımcıların çalıştay ile kazanacakları network ve tecrübe ile başarılı birer sosyal girişimci olmaları ve sosyal fayda odaklı işletmeleri hayatlarının her alanında önemseyip önceliklendirmeleri sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Akademik literatüre katkı amaçlanıyor

Araştırmaların sonuçlarının ise çalıştay nihai raporunda paylaşılarak akademik literatüre katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede sosyal fayda odaklı işletme kurmak isteyen veya işletmelerini sosyal fayda odaklı işletmeye dönüştürme eğiliminde olan kişi ve kurumlara ilham ve rehber olunması hedeflenmekte.

Uluslararası arenada önemli başarılar elde etmiş girişimcilerin yapacakları konuşmalarla, Türkiye'de gerçekleştirilen diğer uluslararası etkinlik ve çalışmalardan da bilgi aktarımının olacağı çalıştay sonunda, katılımcılara Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Social Business Global Derneği iş birliğinde sertifikaları verilecek.

Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik çalıştayına başvurular Social Business Global sitesinden yapılabilir.