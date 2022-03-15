Getir, 12 milyar dolar değerleme ile ikinci 'decacorn' oluyor

Türkiye’nin globalde en hızlı büyüyen hızlı teslimat girişimlerinden İstanbul merkezli Getir, çıktığı yeni yatırım turunda yaklaşık 12 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Şirket, ocak ayında çıktığı yeni yatırım turunu, 800 milyon dolarlık yatırımla tamamlamak üzere. Mubadala Investment‘ın liderliğini üstlendiği tura; Sequoia, Alpha Wave Global, Tiger Global, ADQ ve birkaç melek yatırımcı katılıyor. Getir Kurucu Ortağı Nazım Salur, ocak ayında ihtiyaç halinde yeni bir yatırım turu yapılacağını da söylemişti. Geçen yıl birçok yatırımcıdan 1,1 milyar dolar yatırım çeken girişim, 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, yurtdışı büyümesini finanse etmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi hedefliyor.

Getir önceki yatırım turunda Tiger Global, Sequoia Capital ve Mubadala Investment Co.’nun da aralarında olduğu firmalardan yatırım çekmişti. İmzalar tamamlanırsa Trendyol’un ardından en değerli Türk start-up’ı olacak şirket teslimat alanında en değerli şirketlerden biri olmayı başardı. Getir’in ABD’li rakibi GoPuff 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Yurtdışı yatırımlarına hız verdi. Getir, Ocak 2020’de 38 milyon dolarlık Seri A yatırım almıştı. Aradan geçen 1 yılın ardından Ocak 2021’de ise 850 milyon dolar değerleme üzerinden 128 milyon dolar yatırım aldı.

Globalleşmenin verdiği hızla Mart 2021’de dünyanın en büyük fonlarından Sequoia Capital ve Tiger Global, 300 milyon dolar yatırım alarak şirketi, unicorn seviyesine taşıdı. Mayıs 2021’de 7.55 milyar dolar değerleme üzerinden 555 milyon dolarlık yeni yatırımını duyuran şirketin bir sonraki turunda artık decacorn olacağı kesinleşmişti. Aldığı yatırımla güçlenen Getir, geçen yıl yurtdışına açıldı. Ocak 2021’de ilk olarak Londra ile başladı. Mayıs 2021’de Amsterdam’a ‘merhaba’ diyen Getir, açıldığı ülke sayısını ikiye çıkardı. Ardından Berlin ve Paris’te faaliyetlerine başladı. Kısa zamanda hizmet verdiği ülke sayısını da 8’e çıkardı. Getir şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in ardından ABD’de Chicago ve New York şehirlerinde faaliyete geçti.

Getir aynı zamanda Türkiye, İspanya ve İngiltere’de satın almalar gerçekleştirmişti. Şirket son olarak ABD’nin Boston kentinde faaliyete geçeceğini açıklanmıştı.