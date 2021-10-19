Getir, Avrupa'nın batı ucunda hizmete başladı

Getir, bu sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attı. Kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'ya giriş yapan Getir'in son durağı Portekiz oldu.

İlk olarak Lizbon'da hizmet vermeye başlayacak olan Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı da böylece 8'e ulaştı.

Getir'in Kurucusu Nazım Salur, "Getir bugünden itibaren Avrupa’nın en batı ucunda. Lizbon’u açtık. Kasımdaki durağımız Amerika" ifadelerini kullandı.