Getir, Güney Avrupa'ya satın almayla girdi

Evlere sipariş uygulaması Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz pazarına satın almayla girdi.

Bu yıl Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris’te faaliyete geçen Getir, Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok uygulamasının tamamını satın aldı.

Blok'un Barselona, Madrid ve Milano’da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. Roma ve Lizbon operasyonları ise ilerleyen günlerde kullanıma açılacak.

İlk kez bir şirket satın alımı gerçekleştiren Getir böylelikle, Avrupa’da hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaracak.

"Getir moru ile renklendireceğiz"

Getir’in Kurucusu Nazım Salur, “Kültürel uyumumuzun tam olduğuna inandığımız Blok uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz” dedi.

Blok’un İspanya ve İtalya’daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dikkat çeken Salur, “Blok’un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.