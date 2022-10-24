GFDS, Türkiye’nin yeni unicorn’u olmayı hedefliyor

Kurulduğu 2013 yılından bu yana, başta savunma sanayii olmak üzere endüstri, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde 200’den fazla XR projesini hayata geçiren Global Future Designs And Solutions (GFDS) firması, Türkiye’nin yeni Unicorn’u olmaya hazırlanıyor.

Halen Ankara ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi’nde faaliyetlerini yürüten ve 2022 yılı itibarıyla “Facebook’un Türkiye’deki resmi ISV Partneri” olarak seçilen GFDS, almış olduğu 5 milyon dolarlık başlangıç yatırımı ile küresel pazara hızlı bir giriş yapacak.

Ana hedef global pazar

GFDS’nin yatırım grubunda, global ölçekte 8 milyar dolarlık fon yöneten ve bugüne kadar önemli markaların yatırım süreçlerine imza atmış olan ve devam eden süreçte GFDS firmasında aktif olarak Chief International Participation Officer pozisyonunda bulunacak olan Özlem Cıngıloğlu yer alıyor.

Savunma, yenilenebilir enerji ve inovasyon konularında uluslararası yüksek tecrübeye sahip olan Cıngıloğlu, GFDS’ye yatırım yapma kararını firmanın yeterli know-how’a sahip oluşunu göz önünde bulundurarak aldıklarını belirtti. Ana hedeflerinin global pazar olduğunu söyleyen Cıngıloğlu, şunları kaydetti: “Zaman artık çok değerli. Yeni nesil platform geliştiricilerden kalite odaklı, yeterli yetkinliğe sahip firmaların global pazarda da iyi oyuncular olacağını düşünüyoruz. Bizim başarı hikayemizde insan kaynağı en önemli rolü üstleniyor. Bu nedenle de Türkiye’de çalışan yetenekli gençlere global alanda kendilerini gösterebilmeleri için fırsat tanımayı önemli buluyoruz. Bu yatırımınla gelecek hedeflerimizden biri de gençlere yurtdışı standartlarında çalışma imkanı tanımak ve ilerleyen dönemde açacağımız yurtdışı ofislerine bu yetenekli gençleri yerleştirmek olacak.”

“Ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atacağız”

Firmanın bundan sonraki yol haritası, geleceğin interneti olarak tanımlanan “Web 3” ve metaverse platformlarında Cripto blockchain tabanlı eğitim, sağlık, gayrimenkul, oyun, sanat/NFT ve moda alanlarında geliştirmekte olduğu uygulamaları, GFDS Icarus Evreni başta olmak üzere farklı dijital evrenlerde hayata geçirmek olacak. Bu hedeflere ilişkin bilgi veren GFDS CEO’su Mert Oğuzata, 2022 yılı boyunca dünya markaları ile yaptıkları görüşmelerin sonuçlanma aşamasında olduğunu belirtti. Oğuzata, “Yakın zamanda tüm Türkiye’yi gururlandıracak küresel çapta başarılara imza atacağız. Kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz dünyada fark yaratacak işler yapabilmekti. Bunun için de ekip olarak know-how geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki amacımız kurduğumuz platformları sektörümüzün en büyük aktörleriyle birlikte globale taşımak ve insan odaklı teknoloji üretmeye devam etmek olacak.” diye konuştu.