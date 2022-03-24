Girişim yatırımları 10 milyar dolara çıkabilir

Şebnem TURHAN

Re-Pie Portföy Kurucu Ortak ve Yönetimi Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, Türkiye girişim ekosisteminin ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını dile getirerek “Yeni nesil girişimlere yapılan yatırım tutarı, yıllar itibarıyla katlaya katlaya giderse 2022'de 4 milyar dolar ve 2023'te 10 milyar doları bulabilir” dedi.

Çamlıbel, şirketinin 2021 yılını 7 milyar TL büyüklük ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 221 ağırlıklı ortalama getiri ile kapattıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Süreçlerini 2021 sonunda başlattığımız iki yatırımımızın birini ocak ayında tamamladık. 2022’nin ikinci yatırımını ay sonu kapatıyor olacağız. Bunların ilki sağlık teknolojilerinde idi, ayrıca yenilenmiş tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren girişimlerimden birine yatırım yapıyoruz, bu ay içinde açıklamayı planlıyoruz.”

İlk yarıda 35 milyon dolar yatırım

Bu yıl önümüzdeki aylarda gıda takviyesi alanında inovatif ürünler geliştiren Zade Vital’e yatırım yapmak üzere anlaştıklarını ve fonun kuruluş süreçlerini işlettiklerini söyleyen Çamlıbel, yatırımcılarından rağbet gören “tek şirket/tek fon” yapısı ile gelişme potansiyeli yüksek şirketlere yatırıma devam edeceklerini vurguladı. Çamlıbel, “Bu yapının dışında kalan Karma Fonumuzda da 400 adetten fazla girişim şirketiyle görüşüp 10 adet şirkete yatırım yaptık. Yılın ilk yarısında 4 bir şirkete tahsis edilmiş fon ile 4 şirkete toplamda 35 milyon dolar yatırım yapmış olacağız. Özellikle bir sektör arayışımız yok. İnovatif ürün ve/veya hizmetleri ile yurtdışına açılabilecek, ihracat yapabilecek, mevcut portföy şirketlerimiz ile sinerji yaratabileceğimiz girişimleri tercih ediyoruz” diye konuştu.

Mevcut yatırımlarının yaklaşık yüzde 30’unun gayrimenkul, yüzde 68’lük bir bölümünün ise girişim sermayesinde yer aldığını ifade eden Çamlıbel, yüzde 2’lik kısmın ise özel portföy yönetimi ve menkul kıymet fonları tarafını oluşturduğunu belirtti.

Çamlıbel, portföylerindeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra enerji, endüstri ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki aylar içinde çok önemli girişimleri olacağını kaydederek şöyle konuştu: “Böylelikle sayıları 34 olan aktif fon sayımızı 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılında girişim sermayesi yatırım fonlarımız ağırlıklı ortalamada yüzde 221 getiri sağladı. Karma Fonumuzda da yapılan yatırım sayısını 20’ye çıkartmayı planlıyoruz. Öte yandan 2021’de başladığımız kurumsal girişim sermayesi fonlarının da sayısını arttıracağız. Bu doğrultuda 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük 10 portföy yönetim şirketi arasında yerleşmek istiyoruz.”

Bu yıl üç portföy şirketini halka arza hazırladıklarını söyleyen Çamlıbel, “Bunların yerine üç adet pre-ipo şirketi koymak isteriz, ancak aradığımız şartların tamamı sağlanıp, RePie üst yönetiminin kendi öz kaynaklarını yatırma kararını almaları kaydıyla. Mevcut portföy şirketlerimizin büyümesi, yatırım kararı aldığımız şirketler ve yılın ikinci yarısını dikkate alırsak, yıl sonunu 15 milyar TL portföy büyüklüğü ile kapatacağımızı varsayabiliriz” dedi.

Bu yıl 4 milyar doları bulabilir

Türkiye’de yeni nesil girişimlere yapılan yatırım tutarı, yıllar itibarıyla katlaya katlaya giderse 2022'de 4 milyar dolar ve 2023'te 10 milyar doları bulabileceğine dikkat çeken Çamlıbel, “Son yıllarda Getir, Trendyol, Peak Games, Colendi, gibi girişimlerin aldığı büyük yatırımlar nedeniyle hem yurtdışındaki hem de Türkiye’deki yatırımcıların Türkiye startup ekosistemine ilgisi hızla arttı. Bu ilginin artması, yapılan yatırımlara da yansıyor. Üzerinde çalıştığımız potansiyel yatırımlar da bunu teyit ediyor. Geçmiş dönemlerde girişim ekosisteminin lider sektörü e-ticaret ve finans olurken, oyun sektörü son bir yılda en çok yatırım alan alanlardan biri oldu. 2021 yılının ilk 9 ayında her hafta en az 1 oyun girişimine yatırım yapıldı. Oyun sektörünün ardından en çok yatırım alan sektör 20 yatırım ile finans sektörü oldu. Finans sektörünü ise 16 girişim ile sağlık sektörü takip etti. Ayrıca, nesnelerin interneti, tarım ve eğlence alanında da global ölçekte başarılara imza atacak girişimler göze çarpıyorYeni desteklerle beraber toplanan fonlar ve artan sermaye ile birlikte yeni bir döneme giren Türk girişim ekosisteminde, gelecekte yabancı yatırımcının da ilgisinin artacağı düşünüyorum” diye konuştu.

Bu yıl çıkış tarafında hareketli olacak

Emre Çamlıbel, bu yıl özellikle “exit” tarafında hareketli olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Piyasanın volatilitesinden korunma isteğiyle birlikte alternatif fonlardaki yüksek getiriler sayesinde özellikle emeklilik sisteminde bu tür fonlara yatırım yapan OKS fonlarında limitler aşılmaya başlandı. Girişim sermayesi yatırım portföyüne aldığımız her şirket için uygun koşullar oluştuğunda çıkış senaryolarını değerlendiririz. 2021 yılında Getir dışında Turk. Net ve DMR’den de hisse satmıştık. Halka arz hazırlığında olduğumuz üç portföy şirketimizden kısmi pay satışı ile çıkış planlıyoruz. Risk sermayesi yatırımı yaptığımız şirketlerin yeni yatırım turlarında olası ikincil işlemlerle kısmi çıkış fırsatları yakalarsak değerlendireceğiz."